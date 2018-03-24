Yeni Gelin 43.yeni bölüm fragmanı Show TV izle Yeni Gelin son 42. bölüm izleme linki

Yeni Gelin 43.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yeni Gelin 42.son bölüm izleme linki haberimizde. Yeni Gelin’in merakla beklenen 42. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 41. Bölümüyle ekrana gelen Yeni Gelin 42. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Show Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Yeni Gelin her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Süreç filmin üstlendiği, senaryosu Ersoy Güler ‘in elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Ali Gündoğdu’nun olduğu komedi türündeki Yeni Gelin izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hazar karakterini Tolga Mendi, Bella karakterini Jessica May, Kalendar Ağa karakterini Mustafa Avkıran , Kağan Ağa karakterini ise Dağhan Külegeç canlandırıyor. Yeni Gelin’in önceki bölümünde Kalender Ağa ve Möhteber’in nikah törenini diğer kadınlar basmıştı. Ağanın diğer karıları Asiye ve Ayşe düğünden silahlarla kaçırdıkları Kalender Ağa’yı Baran ve Şirin’in aşk yuvasına götürünce tüm gerçekler ortaya çıkmıştı. Yeni Gelin ‘in 43. bölüm fragmanında neler yaşanacağını ve 42.son bölümde neler olduğunu aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.







Yeni Gelin 42. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Yeni Gelin ‘in ekranlara gelen 42. bölümünde ; Şirin sonunda Baran ile evlenmesine müsaade edildiği için çok mutlu görünüyor. Bu yüzden haykırarak şükür ederken Baran’a sımsıkı sarılıyor. Tam o anda yanlarına gelen Kalender Ağa duruma müdahale ediyor. Kızını vermediğini iddia ediyor. Baran ise Şirin ile evlenmesine müsaade ettiğini hatta artık Kalender Ağa’ya baba diyeceğini söylüyor. Kalender Ağa bu sözlerin ardından Baran’ı evden kovalıyor.







Kalender Ağa kızının Baran ile evlenmesine ne zaman müsaade ettiğini hatırlamayınca, evdekilere soruyor. Evdeki herkes o anlara şahit olduğunu için Kalender Ağa’nın izin verdiğini söylüyor. Bunun üzerine lafından dönmek Kalender Ağa’ya yakışmayacağı için Baran’dan başka türlü intikam almak için plan yapıyor. Eğer Baran kızı Şirin ile evlenmek istiyorsa; ‘’ damatlığa geçiş sınavını’’ geçmek zorunda olduğunu söylüyor. Damatlığa geçiş sınavının ne olduğunu kimse bilmezken Kalender Ağa bu sınavı en zorlu etaplardan hazırlıyor.







İlk olarak Baran ile Hazar arasında Osmanlı tokadı müsabakası yapılıyor. Daha sonra acı biber yeme etabında Baran’ın acıdan kıvrandığı görülüyor. Devam eden etaplarda Baran topuklu ayakkabı giyerek kafasında testi taşımaya çalışıyor. Diğer etapta ise kadınların Baran’ın vücuduna ağda yaparak acıya karşı ne kadar dayandığını ölçmeleri isteniyor. Son etaplarda baran; Kalender Ağa ve birkaç kişinin içinde oturduğu aracı elleriyle çekmesi isteniyor. Bu etapta Baran iyice yoruluyor. Son etap ise Baran ve Kağan Ağa’nın güreşi oluyor. Güreşi kazanırsa Baran sevdiği kadına kavuşacak.



Yeni Gelin 42. Bölüm 2. Fragmanı







Şirin ve Baran, sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç aşıkların yine hevesleri kursağında kalır. Çünkü Kalender, hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yani Kalender’in kararı hükümsüzdür. İki aşık, yine kavuşamamıştır. Kalender, onu bu hale getiren hoşafın failini aramaya başlar. Tabi ki zorlanmaz. Herşey Bozok Konağı’nın entrika sorumlusu Nazgül’ün başının altından çıkmıştır. Kalender, konakta yeni tedbirler uygulamaya başlar.







Bella ve Hazar, konaktaki hengameden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. Ve bir çadırkent dolusu işçi ve ailesni konağa getirir. Konağa adeta bir şenlik havası hakim olur. Tüm konak halkı, mağdur insanlara yardım etmek için elinden geleni yapar. Kalender, Baran’ın çadırkent sakinlerine karşı iyi niyetini ve cömertliğini görmekte fakat görmezden gelektedir. Bella ve Hazar’ın ısrarıyla Baran’a bir şans vermeye karar verir. Tabi bu; şanstan çok ceza niteliğindedir. Baran, DGS’ye (Damatlık Geçiş Sınavı) girecektir. Sınavı başarıyla geçerse, ancak o zaman Şirn’e kavuşacaktır. Baran, bu teklfi gözü kapalı kabul eder. Fakat bu sınav; hiçbir sınava benzememektedir. Baran, nerdeyse kırk katırla, kırk satır arasında seçim yapacak, işkencelerden işkence beğenecektir. Baran, aşkından aldığı güçle bu sınavı geçeceğine emindir. Fakat Kalender’in sınavları ve sürprizleri bitmeyecektir. Bu sınavdan Baran’ın aşkı mı, yoksa Kalender’in inadı mı galip gelecektir?



Yeni Gelin’in 41. Bölümünde Neler Oldu?



Yeni Gelin’in son bölümünde ; Bella ve Hazar evlilik yıl dönümlerini unutunca Kamilla ve konaktakiler duruma müdahale ettiler Güzel bir sürpriz hazırlayarak çiftin evlilik yıl dönümlerini kutlamalarına katkı sağladılar. Fakat Hazar’a gelen bir mektupta askere çağrıldığı öğrenilince Bella ve konaktakiler çok üzüldüler. Diğer yandan Kör Hasan ve Türkmen’in değişimi herkesi şok etti. Şirin ve Baran ise sonunda Kalender Ağa’nın evlenmelerine müsaade etmesi ile muradına erdi.









Yeni Gelin Konusu



Aşkın dil, ırk ve mesafe tanımadığı bilinir. Hazar ve Bella aşkı da farklı dillere farklı kültürlere rağmen yaşanan bir aşk hikayesi. Türk asıllı olan güzeller güzeli Bella ülkesini aşkı Hazar için terk ederek Türkiye’ye gelir. Kendi yaşam tarzına taban taban zıt bir hayata adım atan Bella’nın Adana’da yaşadığı komik olayların anlatılıyor. Yeni Gelin olarak geldiği Bozok Aşiretinde 3 kaynanası , görüm - görümceleri ve her biri kendi içinde ayrı olay olan aşiretin diğer üyeleri ile Bella’nın hayatı güldürmeye devam ediyor.



Yeni Gelin Oyuncuları



Kamilla Öztürk ( Lale Başar ) : Bella’nın annesi ve İspanya da asilzade bir ailenin üyesidir. Tam anlamıyla bir ispanyol hanım efendisidir. Kendisi otoriter bir kadın olduğu için kocası ve kızının yönetiminde söz sahibidir. Avamlık, cehalet ve köylülük düşmanı olan Kamilla, kızının ardından Çukurova’ya gelince tam bir kültür bunalımı yaşar. Kızının hiç istemediği halde Hazar’la evlenerek Adana’ya yerleşmesini içten içe hazmedemeyen Kamilla bu uğurda kocasına çok çektirir. Ayrıca hiçbir kavga, Kamilla daha son sözünü söylemeden bitemez.



Kamil Öztürk ( Renan Bilek ) : Bella’nın büyükelçi babası Kamil görev icabı İspanya da olduğu sürede asilzade Kamilla’ya aşık olup onla evlenince Bella dünyaya gelmiş. Kamil devletlerin temsilcisi olsa da kendi hayatının sadece izleyicisi olmuştur. Çünkü karısı Kamilla’nın dominant tavrı onun da yıllarca kılıbıklığın doruklarında yaşamasına sebep olmuş. Gözünden sakındığı kızı Bella’nın bir Türk ile evlenip Türkiye’ye yerleşmesi en çok Kamil’i sevindirmiştir. Fakat karısının gazabından kızını korumak için kendini feda etmiştir.