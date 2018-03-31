Yeni Gelin 44.yeni bölüm fragmanı yayında mı Yeni Gelin 43.son bölüm izleme linki

Yeni Gelin 44.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna dizi izleyicileri yanıt ararken Yeni Gelin 43.son bölüm izleme linki haberimizde. Yeni Gelin’in merakla beklenen 43. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 42. Bölümüyle ekrana gelen Yeni Gelin 43. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Show Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Yeni Gelin her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Süreç filmin üstlendiği, senaryosu Ersoy Güler ‘in elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Ali Gündoğdu’nun olduğu komedi türündeki Yeni Gelin izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hazar karakterini Tolga Mendi, Bella karakterini Jessica May, Kalendar Ağa karakterini Mustafa Avkıran , Kağan Ağa karakterini ise Dağhan Külegeç canlandırıyor. Yeni Gelin’in son bölümünde; Kalender Ağa içtiği meyve suyunun etkisi ile Şirin ve Baran evliliğini onay vermişti. Daha sonra bilinci yerine gelince bu sözden vaz geçmeye çalışmıştı. Sözünden dönemeyince de Baran’ın işini zorlaştırmak için ‘’damatlığa geçiş sınavı ‘’ şartı koşmuştu. Yeni Gelin ‘in 44. bölüm fragmanı ve 43. son bölümde neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.



YENİ GELİN 43. BÖLÜM İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?



Yeni Gelin ‘in ekranlara gelen 43. bölüm fragmanında; Baran sonunda damatlık sınavını geçiyor. Türlü türlü zor etapları bir bir aşan Baran sonunda Şirin’i almaya hak kazanıyor. Kalender Ağa da yarışmayı bileğinin hakkı ile kazanan Baran’ın karşısında daha fazla duramıyor. Bunun üzerine kesin olarak kızını Baran’a vereceğini kabul ediyor. Baran hemen ailesini da ikna ederek Bozok konağına kız istemeye geliyor. Şirin isteme öncesi heyecandan ölüyor. Güzel bir kıyafet gibi evdeki diğer kadınların da yüreklendirmesi ile büyük güne hazırlanıyor. Halası Türkmen ise güzelliğini kendisini almış türünden lafları ile diğer kadınları güldürüyor.

Büyük gün gelip çatıyor. Şirin’i istemeye gelen Baran’ın çok heyecanlı olduğu görülüyor. Şirin ise onca kişiye kahve yapıp götürmek için kocaman bir tepsi taşımak zorunda kalıyor. Tepside 20 den fazla kahve olunca hangisinin tuzlu kahve olduğunu da unutuyor. Üstelik çeşitli adetler ile Şirin’in kafasını daha da karıştıran konağın kadınları komik anların yaşanmasına neden oluyor. Sonunda isteme oluyor ve Şirin-Baran için yüzükler takılıyor. Kalender Ağa kızının istediği biri ile nişanlanmış olmasına rağmen kız vermenin ne kadar zor olduğundan bahsediyor. Kağan Ağa ise biraz içerleyerek erkek vermenin çok daha kolay olduğunu söyleyerek babasının nabzını ölçüyor.







YENİ GELİN 42. BÖLÜM ÖZETİ



Yeni Gelin’in son bölümünde; sonunda Şirin ve Baran muradına ermişti. Kalender Ağa onların evliliğine izin vermişti. Daha sonra durumundan ayan Kalender Ağa kararından vaz geçmek isteyince tüm aile karşısında durmuştu. Bunun üzerine Baran’ı vazgeçirmek isteyen Kalender Ağa damat olabilmesi için önce sınav geçmesini istemişti. Akabinde hemen hazırlıklara başlamıştı. Baran türlü türlü zor etabı geçmişti. Bu etaplardan bazıları ağda yapmak, acı biber yemek, gelinin abisi ve babasının olduğu tahtı elleri ile çekmek, çuval yarışı gibi etaplardı. Bu etaplardan her birinden alnının akı ile çıkan Baran en son etapta Kağan Ağa ile güreşmek zorunda kalmıştı. Sonunda güreşte Kağan Ağa’yı da yenince damatlık sınavını geçmiş ve Kalender Ağa’nın evlenmelerine söyleyebilecek tek söz kalmamıştı.







YENİ GELİN KONUSU



Türk asılllı olan Bella’nın okurken tanıştığı Hazar ile başlayan aşkları kısa zamanda evliliğe dönüşür. Bu evlilik Bella’nın hiç tahmin etmediği ve çok yabancı olduğu bir coğrafyada gerçekleşir. Hazar’a olan aşkından dolayı Çukurova’ya yeni gelin olarak gelen Bella, burada hem kültür çatışması hem de kaynana çatışmasının ortasında sıkışıp kalır. Kalabalık bir konak ve bol entrikalı insanların arasında yeni gelin olarak Bella’nın kendini kabul ettirme hikayesi anlatılıyor.







YENİ GELİN OYUNCULARI



Şirin Bozok ( Feride Hilal Akın ) : Asiye ve Kalender Ağanın kızları olup Hazar’ın da kız kardeşidir. Enerjik, delidolu, eğlenceli bir kız olan Şirin , bir Bozok olarak dünyaya geldiğinden dilediği kadar özgür değildir. Fakat Şirin bir Bozok olsa da bu dünyaya aşkı yaşamak için büyük mücadele verir. Şirin istediğini elde etmek için hep çaba sarf eder.



Baran Duran ( Halil İbrahim Kurum ) : Duran aşiretinin lideri aynı zamanda Möhteber’in de yeğenidir. Bozok ve Duran aşiretlerinin arasındaki husumetten dolayı Bozoklara düşmanlık besler. Yağız ve yakışıklı bir delikanlı olarak birçok kızı kendine aşık ederken, onun gözü Bozokların Şirin’in den başkasını görmez.