Yeni Gelin 46. yeni bölüm fragmanı Show TV’de Yeni Gelin 45. son bölüm izle

Yeni Gelin son bölümde Kalender Ağa’nın böbreğinin iflas etmesi Bozokları perişan etti. Her Cumartesi akşamı Show TV’de izleyicisiyle buluşan romantik komedi dizisi Yeni Gelin, maceralarına kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Yeni Gelin 45. son bölümde, Kalender’in böbreğinin iflas etmesi sonrasında Bozok ailesi Kalender’i iyileştirmek ve organ nakli yapmak için seferber oldu. Kalender’in sağlık durumundan habersiz olan Hazarlar, Bozok kadınlarının peşine düşüp onları bulurlar ama yanlış anlaşılmalar sonucu tatillerine devam etmek yerine hep beraber tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girerler. Tüm bu gelişmelerin ardından Yeni Gelin 46. yeni bölüm fragmanı merak edilir oldu. Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

YENİ GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaçırıldıklarını fark eden Bozok kadınları paniğe kapılır ve eşlerinden yardım isterler. Nazgül, bu esnada bile turist kızlardan hıncını almak için kolları sıvar ve karavanın içinde kavga etmeye başlarlar. Sonunda onları kaçıranın kim olduğu ortaya çıkar. Kuşkusuz ki bu kişi çok yakınlarındaki biridir. Çünkü Bozokların başının belaya girmesi için asla bir yabancıya gerek yoktur. Fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kalender’in ise böbrekleri iflas etmiştir ve acilen organ nakli yapılması gerekmektedir.

Tüm Bozoklar böbreğini Kalender’e vermek için seferber olur ve dört gözle test sonuçlarını beklerler. Asiye ve Möhteber, Kalender’in başına gelenler yüzünden Ayşe’yi suçlar ve durmadan onun üstüne giderler. Ayşe’nin ise tek istediği Kalender’in bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Hatta bunun için çok büyük bir söz bile verir. Eğer Kalender Ağa iyileşir de konağa iki ayağının üzerinde dönerse Ayşe memleketine geri dönecektir.

Peki, Kalender Ağa iyileşebilecek midir? Kalender’in sağlık durumundan habersiz olan Hazarlar, Bozok kadınlarının peşine düşüp onları bulurlar ama yanlış anlaşılmalar sonucu tatillerine devam etmek yerine hep beraber tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girerler. Şimdi herkes Bozok gençleri özgürlüklerine, Kalender de sağlığına kavuşabilsin diye dua etmektedir. Ve hayat her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle çalacaktır Bozok Konağının kapısını.

YENİ GELİN KONUSU



Aşkın dil, ırk ve mesafe tanımadığı bilinir. Hazar ve Bella aşkı da farklı dillere farklı kültürlere rağmen yaşanan bir aşk hikayesi. Türk asıllı olan güzeller güzeli Bella ülkesini aşkı Hazar için terk ederek Türkiye’ye gelir. Kendi yaşam tarzına taban taban zıt bir hayata adım atan Bella’nın Adana’da yaşadığı komik olayların anlatılıyor. Yeni Gelin olarak geldiği Bozok Aşiretinde 3 kaynanası , görüm - görümceleri ve her biri kendi içinde ayrı olay olan aşiretin diğer üyeleri ile Bella’nın hayatı güldürmeye devam ediyor.







YENİ GELİN OYUNCULARI



Kamilla Öztürk ( Lale Başar ) : Bella’nın annesi ve İspanya da asilzade bir ailenin üyesidir. Tam anlamıyla bir ispanyol hanım efendisidir. Kendisi otoriter bir kadın olduğu için kocası ve kızının yönetiminde söz sahibidir. Avamlık, cehalet ve köylülük düşmanı olan Kamilla, kızının ardından Çukurova’ya gelince tam bir kültür bunalımı yaşar. Kızının hiç istemediği halde Hazar’la evlenerek Adana’ya yerleşmesini içten içe hazmedemeyen Kamilla bu uğurda kocasına çok çektirir. Ayrıca hiçbir kavga, Kamilla daha son sözünü söylemeden bitemez.



Kamil Öztürk ( Renan Bilek ) : Bella’nın büyükelçi babası Kamil görev icabı İspanya da olduğu sürede asilzade Kamilla’ya aşık olup onla evlenince Bella dünyaya gelmiş. Kamil devletlerin temsilcisi olsa da kendi hayatının sadece izleyicisi olmuştur. Çünkü karısı Kamilla’nın dominant tavrı onun da yıllarca kılıbıklığın doruklarında yaşamasına sebep olmuş. Gözünden sakındığı kızı Bella’nın bir Türk ile evlenip Türkiye’ye yerleşmesi en çok Kamil’i sevindirmiştir. Fakat karısının gazabından kızını korumak için kendini feda etmiştir.