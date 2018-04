Yeni Gelin 47.yeni bölüm fragmanı izle | Yeni Gelin son 46.bölüm Showtv izleme linki

Yeni Gelin 47.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yeni Gelin 46.son bölüm izleme linki haberimizde. Dizi izleyicilerin merak ettiği Yeni Gelin’in 47. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 46. Bölümüyle ekrana gelen Yeni Gelin son bölümün yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Show Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Yeni Gelin her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Süreç filmin üstlendiği, senaryosu Ersoy Güler ‘in elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Ali Gündoğdu’nun olduğu komedi türündeki Yeni Gelin izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hazar karakterini Tolga Mendi, Bella karakterini Jessica May, Kalendar Ağa karakterini Mustafa Avkıran , Kağan Ağa karakterini ise Dağhan Külegeç canlandırıyor. Yeni Gelin ‘in 46. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte Yeni Gelin 47.yeni bölüm fragmanı ve 46.son bölüm izleme linki...





YENİ GELİN 46.BÖLÜM ÖZETİ



Yeni Gelin in ekranlara gelen 46. bölüm fragmanında; limonata mevzusu yüzünden herkesin midesi eziyet çekiyor. Nazgül’ün yaptığı limonata öyle kötü ki, içen bir daha bir şey yiyip içemiyor. Diğer yandan Kalender Ağa’nın kadınları psikoloğa gidiyor. Her biri ayrı ayrı psikoloğa ile görüşüyor ve psikolog onların çocukluğuna inmeye başlıyor. Möhteber’in çocukluğuna inildiğinde küçükken annesinin kendisini dışarı bırakmamasının derin yaralar açtığı görülüyor. Ayşe’nin çocukluğunda ise pazarda meyve sebze satarken yaşadığı başarısızlıklar kendisini üzmüş görünüyor. Asiye ise çocukken çirkin olduğu için çocukların onunla oymadığını düşünüyormuş. Tüm bu duygular yetişkinken kumaların kişiliğini etkilemiş görünüyor.







Baran’ın hapisten çıkışı ile Şirin ile evlilik hazırlıklarına son sürat deva ediyorlar. Şirin düğünü için gelinlik denerken, Baran sevdiği kadından gözlerini alamıyor. Bunun üzerine çift düğün tarihi netleştirmek için Kalender Ağa ile görüşüyor. Baran düğün için acele ederken, Kalender Ağa ise genç çiftin evliliğini geciktirmek için her türlü bahaneyi sunuyor. Bakalım bu kez Şirin-Baran çifti evlene bilecek mi ?



YENİ GELİN 45.BÖLÜM ÖZETİ



Yeni Gelin’in son bölümünde; Şirin’e hava değişikliği olsun diye abileri eşlerini de alarak güneye tatile gittiler. Karavan kiralayıp tatil yapan Bozoklar’ın keyfi yerindeydi. Ta ki turist kızlar gelene kadar , Turistlerin gelmesiyle başta Kağan Ağa olmak üzere diğer erkeklerin de ilgisi değişmişti. Bozoklar’ın hanımları ise bu gidişata dur dedi ve turist kızları kendileri kontrol altına aldı.







Tam tatil güzel gidiyor derken bir gece aniden Bozokların hanımlar ve turist kızlar kaçırıldı. Sabah uyanıp da eşlerinin olmadığını gören Bozok erkekleri hemen onları aramaya koyuldu. Bu kaçırılma olayı daha sonra öyle komik bir hal aldı ki; Bozoklar kendilerini önce mahkemede sonra da nezarette buldu. Çok geçmeden Baran ile aynı hapse düşen Bozoklar yine Ağalar sayesinde kurtuldu. Bu olaylı tatili de yarıda kesip memlekete konağa döndüler.



YENİ GELİN 46.BÖLÜM FRAGMANI







YENİ GELİN DİZİ KONUSU



Aşkın dil, ırk ve mesafe tanımadığı bilinir. Hazar ve Bella aşkı da farklı dillere farklı kültürlere rağmen yaşanan bir aşk hikayesi. Türk asıllı olan güzeller güzeli Bella ülkesini aşkı Hazar için terk ederek Türkiye’ye gelir. Kendi yaşam tarzına taban taban zıt bir hayata adım atan Bella’nın Adana’da yaşadığı komik olayların anlatılıyor. Yeni Gelin olarak geldiği Bozok Aşiretinde 3 kaynanası , görüm - görümceleri ve her biri kendi içinde ayrı olay olan aşiretin diğer üyeleri ile Bella’nın hayatı güldürmeye devam ediyor.









YENİ GELİN DİZİ OYUNCULARI



Şirin Bozok ( Feride Hilal Akın ) : Asiye ve Kalender Ağanın kızları olup Hazar’ın da kız kardeşidir. Enerjik, delidolu, eğlenceli bir kız olan Şirin , bir Bozok olarak dünyaya geldiğinden dilediği kadar özgür değildir. Fakat Şirin bir Bozok olsa da bu dünyaya aşkı yaşamak için büyük mücadele verir. Şirin istediğini elde etmek için hep çaba sarf eder.



Çoban Ferhat ( Onur Baytan ) : Bozokların çobanı olan Ferhat aynı zamanda Bozokların kızı Şirin’in de kalbini çalar. Şirin’e olan aşkından dolayı sürekli türküler söyler. Ferhat bir garip çoban iken Şirin bir ağa kızıdır. Bu aşk neredeyse imkansıza yakındır.



Baran Duran ( Halil İbrahim Kurum ) : Duran aşiretinin lideri aynı zamanda Möhteber’in de yeğenidir. Bozok ve Duran aşiretlerinin arasındaki husumetten dolayı Bozoklara düşmanlık besler. Yağız ve yakışıklı bir delikanlı olarak birçok kızı kendine aşık ederken, onun gözü Bozokların Şirin’in den başkasını görmez.