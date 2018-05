Yeni Gelin 49.yeni bölüm fragmanı yayında mı | Yeni Gelin son 48.bölüm Show Tv izle

Yeni Gelin 49.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yeni Gelin 48.son bölüm izleme linki haberimizde. Ekranların sevilen dizisi Yeni Gelin’in merakla beklenen 48. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 47. Bölümüyle ekrana gelen Yeni Gelin 48. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Show Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Yeni Gelin her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Süreç filmin üstlendiği, senaryosu Ersoy Güler ‘in elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Ali Gündoğdu’nun olduğu komedi türündeki Yeni Gelin izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hazar karakterini Tolga Mendi, Bella karakterini Jessica May, Kalendar Ağa karakterini Mustafa Avkıran , Kağan Ağa karakterini ise Dağhan Külegeç canlandırıyor. Yeni Gelin’in geçen bölümünde ; Bozok erkekleri kadınlarından gizli kaçamak yapmıştı. bu durumu öğrenen Bozok kadınlar da iyi bir intikamın planı ile eşlerine büyük bir ders vermişti. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yeni Gelin ‘in 49. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





Yeni Gelin’in 47. Bölümünde Neler Oldu?

Yeni Gelin’in son bölümünde; Bozok kadınları kocalarının kaçamağını burunlarından getirmek için ant içti. Üstelik onlardan intikam almak için türlü planlar yaptı. Sonunda birlik olarak Bozok erkeklerini dize getirdiler. Bozok aşiretinin kumaları ise kendi derdine düşmüştü. Kalender Ağa’nın herkesten sakladığı bir sırrı olduğunu bildikleri halde sırrın ne olduğunu bilmiyorlardı.









Bu sırrı bilen tek kişi ise Kamil di. Bu yüzden Kamil’e baskı yapmaya başladılar. Başarılı olamayınca da karısı Kamilla ile anlaşarak başına saldılar. Bozok kadınları kocalarını affetmek için iyi bir yöntem buldu. Kocalarını af koşulu olarak bir günlüğüne Bozok gelini olmasını istediler. Bozok erkekleri kadınların günlük olarak yaptığı tüm işleri yapmak zorunda kaldı. Bozok erkekleri o kadar zorlandılar ki, bir daha kadınlarına ihanet etmek öteye dursun diye düşündüler.



Yeni Gelin 48. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Komedi alanında en çok izlenen dizilerin başını çeken Yeni Gelin yepyeni bölüm fragmanı ile izleyenleri güldürmeye devam ediyor. Yeni Gelin’in 48. Bölüm fragmanında; Şirin’in Baran’ı affetmesi için her yol deneniyor. Bozok kadınları bir yandan onları barıştırmaya çalışıyor. Diğer yandan da Baran ayrılık acısından dolayı ince hastalığa yakalandığını söylüyor. Bu haberi de Esmeralda Bozok konağına getiriyor. Şirin haberi alınca çok üzülse de; Baran’ın kendisini affetmesi için oyun olabileceğini de söylüyor. Bunun üzerine Baran ve Şirin hastaneye gittiklerinde doktor ‘’ Baran Bey’i 6 aylık ömrü kaldığını ‘’ söylüyor. Şirin bunu duyunca yıkılıyor.

Bozok erkekleri ise bir villa tutarak gönüllerince tatil yapıyorlar.



Yeni Gelin 48. Bölüm Fragmanı







Tabi bu durumu eşlerine söylemeyip sanki Ukrayna’ya tatile gittiklerini yansıtıyorlar. Bozok kadınlarını kıskandırmak için böyle bir oyun oynayan Bozok erkeklerine anneleri de yardım ediyor. Ayşe Bozok kadınlarına dönerek ‘’kocalarınızın yolunu değil kumalarınızın yolunu gözleyin’’ diyor. Bunu duyan Bozok kadınları çok korkuyor. Diğer yandan Bozokların etkisi ile Adana da bir ses yarışması düzenleniyor. Bu ses yarışması için her türlü imkanları seferber eden aşiret , tüm hazırlıkları tamamlıyor. Bozok kadınları ise Nazgül’ün doğumunu kullanarak kocalarını eve geri getirmeye çalışıyor.



Yeni Gelin Konusu



Aşkın dil, ırk ve mesafe tanımadığı bilinir. Hazar ve Bella aşkı da farklı dillere farklı kültürlere rağmen yaşanan bir aşk hikayesi. Türk asıllı olan güzeller güzeli Bella ülkesini aşkı Hazar için terk ederek Türkiye’ye gelir. Kendi yaşam tarzına taban taban zıt bir hayata adım atan Bella’nın Adana’da yaşadığı komik olayların anlatılıyor. Yeni Gelin olarak geldiği Bozok Aşiretinde 3 kaynanası , görüm - görümceleri ve her biri kendi içinde ayrı olay olan aşiretin diğer üyeleri ile Bella’nın hayatı güldürmeye devam ediyor.







Yeni Gelin Oyuncuları

Kamilla Öztürk ( Lale Başar ) : Bella’nın annesi ve İspanya da asilzade bir ailenin üyesidir. Tam anlamıyla bir ispanyol hanım efendisidir. Kendisi otoriter bir kadın olduğu için kocası ve kızının yönetiminde söz sahibidir. Avamlık, cehalet ve köylülük düşmanı olan Kamilla, kızının ardından Çukurova’ya gelince tam bir kültür bunalımı yaşar. Kızının hiç istemediği halde Hazar’la evlenerek Adana’ya yerleşmesini içten içe hazmedemeyen Kamilla bu uğurda kocasına çok çektirir. Ayrıca hiçbir kavga, Kamilla daha son sözünü söylemeden bitemez.



Kamil Öztürk ( Renan Bilek ) : Bella’nın büyükelçi babası Kamil görev icabı İspanya da olduğu sürede asilzade Kamilla’ya aşık olup onla evlenince Bella dünyaya gelmiş. Kamil devletlerin temsilcisi olsa da kendi hayatının sadece izleyicisi olmuştur. Çünkü karısı Kamilla’nın dominant tavrı onun da yıllarca kılıbıklığın doruklarında yaşamasına sebep olmuş. Gözünden sakındığı kızı Bella’nın bir Türk ile evlenip Türkiye’ye yerleşmesi en çok Kamil’i sevindirmiştir. Fakat karısının gazabından kızını korumak için kendini feda etmiştir.