Yeni Gelin 6. yeni bölüm fragmanı son bölümde büyük şok - SHOW TV

Yeni Gelin 6. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından Show TV’de yayınlandı mı? Cumartesi akşamlarına damgasını vurmayı başaran Yeni Gelin dizisi reytinglerde en üst sırada yer almaya devam ediyor. Yeni Gelin dizisinin son bölümünde Bella, üstüne atılan iftiradan kurtulup kendini aklasa da Hazar’ı affetmesi kolay olmadı. Sevdiği adamın ondan şüphelenmiş olması Bella’yı çok yaralamıştır. Hazar kendini affettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu kadrosunda Jessica May, Tolga Mendi, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık gibi isimlerin yer aldığı Yeni Gelin dizisinin 6. yeni bölümü 15 Nisan 2017 günü ekrana gelecek.

YENİ GELİN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bella, üstüne atılan iftiradan kurtulup kendini aklasa da Hazar’ı affetmesi kolay olmaz. Sevdiği adamın ondan şüphelenmiş olması Bella’yı çok yaralamıştır. Hazar kendini affettirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Çünkü ikilinin arasına üçüncü, dördüncü kişiler girmiş, konakta kazan kaynatılmaya başlamıştır.

Dilan’ın başı çektiği şer ittifakı, Bella ile Hazar’ı ayırmak için elinden geleni yapar. Malesef Bella’nın iyi niyeti, Dilan’ın yaktığı ateşe odun olmuştur. Dilan’ın sebep olduğu yanlış anlaşılmalar, Bella’yı ve Hazar’ı manüple etmesi sayesinde Bella ve Hazar çifti, ayrılığa doğru hızla ilerlemektedir. Onların ilişkisi çatırdarken konağın kadınları kendi ilişkilerinin peşine düşmüştür. Kadınlar, Kalender Ağa’yı ellerinde tutmak için kılavuz olarak Kamilla’yı seçmiştir. Tabi kılavuzları Kamilla olunca ve kadınlarda da bu yeteneksizlik oldukça başarıya ulaşmaları imkansızdır. Kadınlar, ağalarını bağlamak isterken onu kendilerinden iyice uzaklaştırırlar. Kamilla’nın sebep olduğu tek yıkım bu değildir. Kamilla, Bella ve Hazar’ın arasının bozulduğunu öğrendiğinde öyle bir hamle yapar ki, genç aşıklar sonun başlangıcına gelirler.

YENİ GELİN KONUSU NEDİR?

Şehirli genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatan dizi, içinde birçok hikâye barındırıyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Ersoy Güler yapıyor.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin yeni dizisi "Yeni Gelin" tüm hızıyla ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor. Feride Hilal Akın'ın seslendirdiği jenerik müziği büyük yankı uyandırdı. Sözlerinin Hakan Tunçbilek'e müziğinin ise Cüneyt Çağlayan'a ait olduğu "Çok Canlar Yakacak" isimli şarkı şimdiden dillerden düşmeyecek gibi duruyor.

Anadolu’da bir aşiretin oğlu ile yaşamak için şehir hayatını geride bırakan fedakâr ve aşık bir kadını canlandıran Bella ile aşiret varisi olan Hazar'ın maceralı aşklarının yanı sıra gelin kaynana arasındaki çekişmeleri konu alan Yeni Gelin dizinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizisinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

YENİ GELİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Jessica May (Bella Öztürk) “Yeni gelin, sevdalı gelin, saf, masum, biçare gelin...” Türkiye Büyük Elçisi bir babayla, yüksek sosyete bir annenin İspanya’da dünyaya gelmiş biricik kızıdır. Bilgili ve görgülü olmasının yanı sıra aşırı sevecen, cana yakın ama bir o kadar da sakardır. Hayatının aşkının terkesine atlayıp Çukurova’ya kadar gözü kapalı gelmiştir. Konaktaki şer ittifakı gözünü açacak diye beklenirken onun gözleri, aşktan daha bir kör olmuştur. Ona göre herkes özünde iyi insandır. Şer ittifakının başı Möhteber bile... Onun iyiliği, herkesi iyi etmeye yetecek midir?

Tolga Mendi (Hazar Bozok) “Hikayemizin Romeo’su, Çukurova’nın modern ağası...” Bella’nın prensi, Bozok Aşireti’nin varislerinden biridir. Doğduğu toprakların gözü pekliğini, yüreği karalığını almış; dayatmalarına ise her daim karşı çıkmıştır. Öyle ki, bir anda vurulduğu yarı İspanyol Bella’yı takıp koluna konağa gelin diye getirmiştir. Hazar, ölümüne aşık; ailesi ölümüne inatçı. Ama Hazar daha inatçı. Çünkü ona göre aşk, her savaşı mutlak zafere taşıyacaktır.

Mustafa Avkıran (Kalender Bozok) “Bozok Aşireti’nin Mezopotamya Yürekli Türkmen Reisi…” Dağ gibi, kale gibi dimdik dursa da, evlatları için kireç taşı misali ufalanır yüreği… Koca aşireti, tek lafıyla hizaya sokar sokmasına da, üç kadınla baş etmek kolay mı? Hem de biri Kürt, biri Arap, biri de Laz… Mezopotamya yürekli dediysek boşuna demedik…

Dağhan Külegeç (Kağan Bozok) “Bozokların en büyük varisi, kardeşinin gölgesini yırtmaya çalışan bir büyük abi… ” Şirketlerin ve işlerin yükü onun üzerindedir. İçten içe hep kardeşi Hazar’ı kıskanmıştır. Çünkü Hazar, onun yaşayamadığı hayatı yaşamaktadır. Kağan ise hiçbir zaman Hazar gibi isteklerinin ve tutkularının peşinden gidecek gücü kendinde bulamamıştır. Her ne kadar Hazar’ı yerden yere vursa da, Hazar’ın başı tehlikeye girdiğinde ilk o koşar, yardımına.

Sema Keçik (Möhteber) “Kalender’in ilk karısı; şeytanın pabuç tedarikçisi, alicengiz oyunlarının oyun kurucusu… ” Kalender’in ilk göz ağrısı... Mecazi değil, Möhteber, gerçekten Kalender’in dinmek bilmeyen ağrısıdır. En çok da baş ağrısı... Bozok’ların düşmanı Duran Aşiretindendir. İki düşman aşirete barış köprüsü olacağına tüm köprüleri yakmıştır. Artık hayattaki en ulvi amacı -kendi tabiriyle bela gelin- Bella’yı bir an önce konaktan def etmektir.