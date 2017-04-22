Yeni Gelin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Gelin son bölüm Show TV’de

Yeni Gelin 8. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. Show TV’nin sevilen ve cumartesi akşamları reytingleri alt üst eden dizisi Yeni Gelin son bölümde kadınlar, kocalarını suç üstü yaptıklarını sanırken, aslında kendileri bir suç işlemiştir. Ve onlara verilen ceza çok ağır olmuştur. Ancak hiç beklemedik bir olay olur. Bella demir parmaklıklar ardına düşer. Bella kendisine üzülecek zaman bile bulamaz. Çünkü biricik kocası da kodesi boylamıştır. Jessica May, Tolga Mendi, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık gibi isimlerin yer aldığı Yeni Gelin 8. yeni bölüm 29 Nisan 2017 Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Yeni Gelin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, takipçilerinin ilgiyle izlediği Yeni Gelin 8. bölüm fragmanı...

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadınlar, kocalarını suç üstü yaptıklarını sanırken, aslında kendileri bir suç işlemiştir. Ve onlara verilen ceza çok ağır olmuştur.

Konağın gelinleri Kağan’ın sevgilisi Elmas’ın yanına gitmeye karar vermiştir. Ancak hiç beklemedik bir olay olur. Ve Bella demir parmaklıklar ardına düşer. Bella kendisine üzülecek zaman bile bulamaz. Çünkü biricik kocası da kodesi boylamıştır. Yeni gelin Bella şimdi de hapishanede yeni gelinliğini göstermektedir.

Konağın bütün fertleri hapsi boylarken bu durumu fırsata dönüştüren Möhteber, Baran’dan Şirin’i kaçırmasını ister. Ama hiç beklemediği bir olay olur. Baran artık Bozok’ların güvenini kazanmış onların dostu olmuştur. Ancak bu durum Ferhat’ın hiç hoşuna gitmez.

Herkes özgürlüğüne kavuştuğu zaman Kağan büyük bir hamle yapar. Konaktakilerin uğraşması gereken başka bir dert ortaya çıkmıştır.

YENİ GELİN KONUSU NEDİR?

Şehirli genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatan dizi, içinde birçok hikâye barındırıyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Ersoy Güler yapıyor. "Yeni Gelin" deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, Show TV’nin yeni dizisi "Yeni Gelin"in her hafta büyük bir ilgiyle izleniyor. Anadolu’da bir aşiretin oğlu ile yaşamak için şehir hayatını geride bırakan fedakâr ve aşık bir kadını canlandıran Bella ile aşiret varisi olan Hazar’ın maceralı aşklarının yanı sıra gelin kaynana arasındaki çekişmeleri konu alan Yeni Gelin dizinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizisinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.