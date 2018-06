Yeni Gelin sezon finali 53.son bölüm Show Tv izle Yeni Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak

Yeni Gelin'in sezon finali 53. Bölümünde neler olacak? Yeni Gelin yeni sezon ne zaman? Yeni Gelin sezon finali 53.son bölüm izleme linki haberimizde. Yeni Gelin dizisi yayınlanan sezon finali fragmanıyla izleyicilerine oldukça keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan sezon finali bölümünde Bella, hamile olduğunu öğreniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yeni Gelin sezon finali 53.bölümünde Kız isteme töreni, Hazar’ın acı haberi ile bölündüğünde; her şeyden habersiz olan Bella, dünyanın en güzel haberini ailesiyle paylaşmak üzeredir. Hazar, askere gitmiş, Bella konakta tek başına kalmıştır, yani öyle hissetmektedir. Fakat ne Kalender Ağa’nın, ne de eltilerinin onu yalnız bırakmaya niyeti yoktur. Hep birlikte bu günleri atlatacaklardır. Hazar’ın gidişi şimdilik sadece Bella’yı etkilemiş gibi görünmektedir. Çünkü konaktaki herkesin ayrı ayrı gündemleri vardır. Kaynanalar, kutuya kafayı takmış, onu açmayı nerdeyse izzet-i nefis haline getirmişlerdir. Tam da tüm çareleri tükettiklerini düşündükleri anda Kalender’in üstün sezgileri ve kurnazlığı sayesinde başka bir sırrı deşifre ederler. Helga, gerçekten ajandır. Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu’nun üstlendiği dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Ersoy Güler yapıyor. Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi’nin paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Lale Başar, Renan Bilek, Burçin Bildik, Yonca Şahinbaş, Şilan Makal, Bahar Süer, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu ve Murat Kocacık gibi usta isimler rol alıyor.



YENİ GELİN 53.BÖLÜM ÖZETİ



YENİ GELİN 53.BÖLÜM FRAGMANI







Hazar’ın yemin töreni gelip çattığında Bella, Kalender ve oğulları soluğu Isparta’da alır. Hazar’ı üniformalar içinde gören Bozok’lar çok duygulanmış, Hazar’la bir kez daha gurur duymuşlardır. Hazar, dağıtım izni için bir günlüğüne Adana’ya gelmiştir. Bella’dan mutlusu yoktur. Hem kocası bir günlüğüne de olsa yanındadır hem de tamamen kavuşmalarına sadece dört ay kalmıştır. Yani o öyle sanmaktadır. Çünkü Hazar’ın dönüp dönemeyeceği bir muammadadır. Savaşa gidecektir. Bella, her şeyden habersiz, kocasını yeniden askere uğurladığında konakta yeni bir kız isteme hazırlığı başlamıştır. Sonunda Dilan’la Ferhat kavuşacaktır. Kız isteme töreni, Hazar’ın acı haberiyle bölündüğünde; her şeyden habersiz olan Bella, dünyanın en güzel haberini ailesiyle paylaşmak üzeredir.







YENİ GELİN 52.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Baran'la Şirin tarafında da durum güllük gülistanlık değildir. İki aşık, balayında da hem birbirleriyle, hem de talihsizlikleriyle boğuşmaya devam etmektedir.

Bozok Konağı'nda ise Kalender Helga ile oldukça yakınlaşmış, adeta bir kültür elçisi gibi Helga ile ilgilenmeye başlamıştır. Fakat kimsenin bununla ilgilenecek fırsatı yoktur. Herkesin gündemi farklıdır. Kağan, Nazgül'ün lohusa depresyonuyla uğraşmakta, kaynanalar sırrın peşinde bir oraya bir buraya koşturmaktadır. Bella'nın gündemi ise birkaç gün sonra askere göndereceği kocasıyla zaman geçirmenin fırsatını kollamakta, için için üzülmektedir. Beklenen gün gelip çattığında tüm Bozok Konağı'nda bir bayram havası yaşanır. Kalender Ağa, bir oğlunu daha askere gönderecektir. Hazar, davullarla zurnalarla askere uğurlanır. Bu düğün- bayram, Bella'nın zor zamanlarının da başlangıcıdır.









Baran’la Şirin tarafında da durum güllük gülistanlık değildir. İki aşık, balayında da hem birbirleriyle, hem de talihsizlikleriyle boğuşmaya devam etmektedir.



Bozok Konağı’nda ise Kalender Helga ile oldukça yakınlaşmış, adeta bir kültür elçisi gibi Helga ile ilgilenmeye başlamıştır. Fakat kimsenin bununla ilgilenecek fırsatı yoktur. Herkesin gündemi farklıdır. Kağan, Nazgül’ün lohusa depresyonuyla uğraşmakta, kaynanalar sırrın peşinde bir oraya bir buraya koşturmaktadır. Bella’nın gündemi ise birkaç gün sonra askere göndereceği kocasıyla zaman geçirmenin fırsatını kollamakta, için için üzülmektedir. Beklenen gün gelip çattığında tüm Bozok Konağı’nda bir bayram havası yaşanır. Kalender Ağa, bir oğlunu daha askere gönderecektir. Hazar, davullarla zurnalarla askere uğurlanır. Bu düğün- bayram, Bella’nın zor zamanlarının da başlangıcıdır.



YENİ GELİN DİZİ KONUSU



Türk asılllı olan Bella’nın okurken tanıştığı Hazar ile başlayan aşkları kısa zamanda evliliğe dönüşür. Bu evlilik Bella’nın hiç tahmin etmediği ve çok yabancı olduğu bir coğrafyada gerçekleşir. Hazar’a olan aşkından dolayı Çukurova’ya yeni gelin olarak gelen Bella, burada hem kültür çatışması hem de kaynana çatışmasının ortasında sıkışıp kalır. Kalabalık bir konak ve bol entrikalı insanların arasında yeni gelin olarak Bella’nın kendini kabul ettirme hikayesi anlatılıyor.



YENİ GELİN DİZİ OYUNCULARI



Kalender Ağa ( Mustafa Avkıran ) : Bozok Aşireti’nin Mezopotamya Yürekli Türkmen Reisi olan Kalender Ağa, tüm aşireti hizaya sokar. 3 karısı ve çok sevdiği çocukları ile baş etmek kolay değildir. Hele tüm bunlarla bir arada yaşamak sürekli yeni maceralar yaşamayı sağlar. Kalender Ağa’nın en büyük çekişmesi de kadınları arasındadır. Her biri ayrı kültürden ayrı tarzdan olan kadınları ile baş etme mücadelesi çoğu zaman güldürür.



Kağan Ağa ( Dağhan Külegeç ) : Bozok aşiretinin ilk varisi olan Kağan Bozok, her zaman kardeşinin gölgesinde kalmıştır. Kardeşi hayatını aşkını yaşarken Kağan Ağa şirketin ve aşiretin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu yüzden içten içe kardeşi Hazar’ı hep kıskanır. Kağan’ın yaşamadığı hayatı, aşkı ve eğlenceyi yaşadığı için kardeşinin yerinde olmak ister. Aralarındaki kıskançlığa rağmen Kağan kardeşini her daim korur ve kollar.