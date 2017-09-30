Yeni Gelin 19. yeni bölüm fragmanı Yeni Gelin 18. son bölüm izlendi

Yeni Gelin yeni 19. bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusu dizi severler tarafından araştırılıyor. Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor. Fox TV’de yayınlanan dizi her cumartesi saat 20.00’da ekrana geliyor. Dizinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşıyor. Yeni Gelin son bölümde Hazar ve Bella, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Hazar’ın geceyi hatırlamaması da bu durumu iyiden iyiye ağırlaştırmış, Bella çareyi onu terk etmekte bulmuştur. Bir başına, hiç bilmediği bir yerde, üstelik dağın başında nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Kamil ve Kamilla da peşine takılınca işler iyice sarpa sarar. Yardım eli uzattığını sandıkları Temel, Bella’yı kafasına takmıştır ve Bella’yı kaçırır. Sevdiği kadının peşinden gitmek, ona kendini inandırmak için yola çıkan Hazar’ın; karısının başının belada olduğunu öğrenince iyice gözleri kararır. İşte Yeni Gelin yeni 19. bölüm fragmanı ve detayları..



YENİ GELİN 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI







YENİ GELİN 18. BÖLÜM ÖZETİ



Yeni Gelin'in 18. Bölümünde; Bozok’lar sonunda özgürlüklerine, Adana’ya ve konaklarına kavuşmuşlardır. Fakat Kalender Ağa’nın konağı bıraktığı gibi değildir. Meydanı boş bulan Müsellim, istediği gibi ağalık yapmaktadır. Bozok’lar, Kalender’in yönetimi devralmasıyla konak huzura kavuşacak derken Baran ve Dilan, soluğu konakta alır. Bir süre onlarla birlikte yaşayacaklardır. Ateşle barut yan yana duramayacağından, Baran rahat durmayacağından hem Şirin, hem de Ferhat; Baran’ın taşkınlığından nasibini alır. Dilan’ın araya soktuğu fitnelerin de sayesinde konak Ferhat, Baran, Şirin üçlüsüne artık dar gelmektedir.



Kalender Ağa, konaktaki eski düzeni sağlamaya çalışırken konakta deprem etkisi yaratacak bir haber alırlar. Türkmen’e Arap Şeyhi bir görücü gelecektir. Tüm konak halkı bunun için canını dişine takar, hazırlıklar yapılır. Türkmen Ağası Kalender, Arap Şeyhi’nin gösterişinin altında kalmamak için elinden geleni ardına koymaz. Fakat gecenin sonunda Türkmen başta olmak üzere tüm Bozok’lar büyük bir hüsrana uğrar. Tüm hazırlıklar boşa gittiği gibi Türkmen’in tüm hayalleri yıkılmıştır. Konak halkı, bunun şokunu atlatamamışken aylardır bekledikleri Gökhan’ı karşılarında görürler. Fakat Gökhan’la birlikte Bozok’ları bekleyen kötü, çok kötü bir sürpriz vardır.



YENİ GELİN 18. BÖLÜM FRAGMANI



YENİ GELİN SON 17. BÖLÜM ÖZETİ

Hazar ve Bella, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Hazar’ın geceyi hatırlamaması da bu durumu iyiden iyiye ağırlaştırmış, Bella çareyi onu terk etmekte bulmuştur. Bir başına, hiç bilmediği bir yerde, üstelik dağın başında nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Kamil ve Kamilla da peşine takılınca işler iyice sarpa sarar. Yardım eli uzattığını sandıkları Temel, Bella’yı kafasına takmıştır ve Bella’yı kaçırır. Sevdiği kadının peşinden gitmek, ona kendini inandırmak için yola çıkan Hazar’ın; karısının başının belada olduğunu öğrenince iyice gözleri kararır. Karısını Temel’in elinden kurtarır. ozoklar tüm bu yaşananlardan sonra Şevki Reis’in evinde daha fazla kalamayacağını anlar. Kaçak bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. Fakat bu yolculuğun, kaçak yapılan bir yolculukla alakası yoktur. Çünkü Bozoklar uzun zaman sonra ilk defa gönüllerince vakit geçirirler.

YENİ GELİN KONUSU NEDİR?

Şehirli genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatan dizi, içinde birçok hikâye barındırıyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Ersoy Güler yapıyor. Yakın zaman içinde çekimlerine başlanacak olan "Yeni Gelin" deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi "Yeni Gelin"in başlıyor. Tanıtımda, Youtube paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Feride Hilal Akın'ın seslendirdiği jenerik müziği büyük yankı uyandırdı. Sözlerinin Hakan Tunçbilek'e müziğinin ise Cüneyt Çağlayan'a ait olduğu "Çok Canlar Yakacak" isimli şarkı şimdiden dillerden düşmeyecek gibi duruyor!

Anadolu’da bir aşiretin oğlu ile yaşamak için şehir hayatını geride bırakan fedakâr ve aşık bir kadını canlandıran Bella ile aşiret varisi olan Hazar'ın maceralı aşklarının yanı sıra gelin kaynana arasındaki çekişmeleri konu alan Yeni Gelin dizinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizisinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

YENİ GELİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Jessica May kimdir, kaç yaşında?

Jessica May, 5 Aralık 1993 yılında Paranacity'de doğdu. Kitap okumak ve ata binmeyi seven Jessica, 1.75 boyunda, yeşil gözlü ve yay burcudur. Biyolojik Bilimler Bölümü'nü kazanan Jessica May, kariyerine model olarak devam etmek için eğitim hayatına ara verdi. Köpekleri çok seven Jessica May, özellikle sokak köpeklerine elinden geldiğince bakmaya çalışıyor. En büyük hayallerinden biri sokakta bulduğu köpeklerden bir hayvan çiftliği kurmak. 15 yaşına kadar çiftlikte büyüyen Jessica'nın öğretmen olan annesi ve çiftçi olan babası Brezilyalıdır. Ayrıca veterinerlik okuyan bir erkek kardeşi vardır. Türkiye'yi gezmekten ve farklı kültürleri tanımaktan keyif alan Jessica'nın farklı şehirleri görmek, sıcak ilişkiler kurmak yapmak istediği planları arasında. Jessica May, Show TV'nin yeni dizisi Yeni Gelin'de, Türkmen Aşireti'ne gelin giden genç bir kızı oynayacak.

Jessica May (Bella Öztürk) “Yeni gelin, sevdalı gelin, saf, masum, biçare gelin...” Türkiye Büyük Elçisi bir babayla, yüksek sosyete bir annenin İspanya’da dünyaya gelmiş biricik kızıdır. Bilgili ve görgülü olmasının yanı sıra aşırı sevecen, cana yakın ama bir o kadar da sakardır. Hayatının aşkının terkesine atlayıp Çukurova’ya kadar gözü kapalı gelmiştir. Konaktaki şer ittifakı gözünü açacak diye beklenirken onun gözleri, aşktan daha bir kör olmuştur. Ona göre herkes özünde iyi insandır. Şer ittifakının başı Möhteber bile... Onun iyiliği, herkesi iyi etmeye yetecek midir?

Tolga Mendi kimdir, kaç yaşında?

23 Mart 1993 yılında doğan Tolga Mendi, 1.86 boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur. İlgi alanları; fitness, sinema ve tiyatrodur. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olan başarılı oyuncu daha sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır. 2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk dizisinde yer almıştır. Tolga Mendi, Yeni Gelin'de Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Tolga Mendi (Hazar Bozok) “Hikayemizin Romeo’su, Çukurova’nın modern ağası...” Bella’nın prensi, Bozok Aşireti’nin varislerinden biridir. Doğduğu toprakların gözü pekliğini, yüreği karalığını almış; dayatmalarına ise her daim karşı çıkmıştır. Öyle ki, bir anda vurulduğu yarı İspanyol Bella’yı takıp koluna konağa gelin diye getirmiştir. Hazar, ölümüne aşık; ailesi ölümüne inatçı. Ama Hazar daha inatçı. Çünkü ona göre aşk, her savaşı mutlak zafere taşıyacaktır.

Mustafa Avkıran kimdir, kaç yaşında?

1963 yılında Gaziantep’te doğdu. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Bir yandan da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndaki yüksek lisansını tamamladı. Mustafa Avkıran, 1987 yılında ‘Küçük Prens’ oyununda başladığı yönetmenlik hayatına İstanbul, Van, Ankara, Antalya, Bursa ve Trabzon Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda devam etti.

1993-1995 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük yaptı. Sanat üretimiyle uzun yıllarını geçirdiği Devlet Tiyatroları’nda yaptığı işlerle; birçok ödül kazandı. 1995 yılında ilk sinema filmi, ‘Sokaktaki Adam‘ ile 32. Altın Portakal Film Festivali'nde ve 18. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Bu filmi, sonrasında ‘Cumhuriyet’, ‘Kayıkçı’, ‘İstanbul Kanatlarımın Altında’, ‘Hayatının Tek Yolculuğu’, ‘Mutluluk’, 'Av Mevsimi’, ‘Hadi baba Gene Yap’ ve ‘Delibal' gibi başarılı filmler takip etti.

Mustafa Avkıran (Kalender Bozok) “Bozok Aşireti’nin Mezopotamya Yürekli Türkmen Reisi…” Dağ gibi, kale gibi dimdik dursa da, evlatları için kireç taşı misali ufalanır yüreği… Koca aşireti, tek lafıyla hizaya sokar sokmasına da, üç kadınla baş etmek kolay mı? Hem de biri Kürt, biri Arap, biri de Laz… Mezopotamya yürekli dediysek boşuna demedik…

Dağhan Külegeç kimdir, kaç yaşında?

Dağhan Külegeç, 18 Ekim 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. 2002 yılında G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2003 yılında ise Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu olarak çalıştı. Genç oyuncunun rol aldığı ilk tv dizisi, 2003-2004 yılları arasında kadrosunda bulunduğu Lise Defteri oldu. Serhat karakterini canlandırdığı Lise Defteri’nde 27 bölüm oynayan Külegeç, bu dizinin sona ermesinin ardından kadrosuna katıldığı Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı Jilet karakteri ile 2005-2006 yılları arasında sevenlerinin karşısına geçti. Dağhan Külegeç’i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve 2011 yılına kadar devam ettiği Kavak Yelleri dizisi olmuştur. Bu projeden sonra 2014 yaz sezonunda Kiraz Mevsimi adlı dizide rol almış, aynı dönemde Ayşe Erbulak ile birlikte Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’ni kurmuşlardır. 11 Mart’da Show TV ekranlarına gelecek Yeni Gelin dizisinde Kağan karakterini canlandırmaktadır.

Dağhan Külegeç (Kağan Bozok) “Bozokların en büyük varisi, kardeşinin gölgesini yırtmaya çalışan bir büyük abi… ” Şirketlerin ve işlerin yükü onun üzerindedir. İçten içe hep kardeşi Hazar’ı kıskanmıştır. Çünkü Hazar, onun yaşayamadığı hayatı yaşamaktadır. Kağan ise hiçbir zaman Hazar gibi isteklerinin ve tutkularının peşinden gidecek gücü kendinde bulamamıştır. Her ne kadar Hazar’ı yerden yere vursa da, Hazar’ın başı tehlikeye girdiğinde ilk o koşar, yardımına.

Sema Keçik (Möhteber) “Kalender’in ilk karısı; şeytanın pabuç tedarikçisi, alicengiz oyunlarının oyun kurucusu… ” Kalender’in ilk göz ağrısı... Mecazi değil, Möhteber, gerçekten Kalender’in dinmek bilmeyen ağrısıdır. En çok da baş ağrısı... Bozok’ların düşmanı Duran Aşiretindendir. İki düşman aşirete barış köprüsü olacağına tüm köprüleri yakmıştır. Artık hayattaki en ulvi amacı -kendi tabiriyle bela gelin- Bella’yı bir an önce konaktan def etmektir.