Yıldızlar Şahidim ilk bölüm ardından Yıldızlar Şahidim 2. bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı mı?

Yıldızlar Şahidim 2. yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı mı? Star TV yeni dizisi Yıldızlar Şahidim ilk bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yıldızlar Şahidim ilk bölüm izle. Yıldızlar Şahidim ilk bölüm büyük heyecana sahne oldu. Star TV yeni dizisi nasıl bir konuya sahip? İstanbul'un kenar mahallerinden birinde yaşayan Haziran'ın pop yıldızı Aras'la tanışma hikayesi ve aralarındaki aşkın fitilinin ateşlenmesi büyük ilgi çekti. İşte, Yıldızlar Şahidim ilk bölüm. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

YILDIZLAR ŞAHİDİM İLK BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde yaşayan, umutsuzca şarkıcı olma hayalleri kuran Haziran, pop yıldızı Aras’ın ülkedeki en büyük hayranıdır. İkilinin yollarının kesişmesi imkansızdır; fakat bir mucize gerçekleşir. Aras’la Haziran, Aras’ın konserinde karşılaşır. Bu karşılaşma, engellerle dolu bir yolun da fitilini ateşler. En büyük engel, Aras’ın babası ve yapımcısı olan “Kral” lakaplı Fikret’tir. Aras’ın yıllar önce ortadan kaybolan annesi, eski şarkıcı Zeyno’nun İstanbul’a dönmesiyle beraber, Aras ve Haziran’ın yolu yeniden kesişir.

YILDIZLAR ŞAHİDİM KONUSU VE OYUNCULARI

Yıldızların hayatlarını, aşklarını ve yaşadıkları zorluklarını anlatan, farklı bir hikaye ile ekranlara gelecek dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yapımcılığını Süreç film yapıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yıldız Hülya Bilban oturuyor.

Dizide tüm ülkenin sevgisini ve hayranlığını kazanmış bir popstar rölünde izleyeciğimiz Berk Cankat (Aras) rolü için müzik ve dans dersleri aldı ve rolüne en iyi şekilde hazırlandı.



Dans derslerinin dışında stüdyoda Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan ile de çalışan oyuncu dizide söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ortak Hafıza' adlı parçayı seslendirdi. Şarkı ilk kez 27 Ocak Cuma akşamı yayın hayaına başlayacak dizide duyuldu.

İŞTE YILDIZLAR ŞAHİDİM'İN OYUNCULARI

CANAN ERGÜDER(ZEYNO)

BERK CANKAT(ARAS)

ÖZGE GÜREL (HAZİRAN)

MESUT AKUSTA (FİKRET)

ÖZGE SEZİNCE (GÜLÇİN)

GÖKHAN ATALAY (YAVUZ)

GAMZE KARADUMAN (ASUMAN)

MELİH SELÇUK (KÜRŞAT)

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM (KUBİLAY)

CEREN SOYLU (ELMAS)

YILMAZ GRUDA (RAGIP)

EDİP TEPELİ (HARUN)

DİLA DANIŞMAN (LİLA)

BERKAN BULUT(KORAY)

ASLI İNANDIK (FERAYE)

NECATİ KUTLU (TEO)

İREM KAHYAOĞLU (MEBRUKE)

MERVE BULUT (MERCAN)