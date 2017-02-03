Yıldızlar Şahidim son bölüm ardından 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin yeni dizisi Yıldızlar Şahidim 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin izleyicileri şimdi 3. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Yayınlanan son bölümde, Haziran ve Aras birbirlerine rakip oldu. Fikret, daha yolun başındaki Haziran’ın özgüvenini un ufak edecek bir hamle yaptı. Başrollerinde Berk Cankat, Özge Gürel, Canan Ergüder, Mesut Akusta, Özge Sezince, Yılmaz Gruda, Melih Selçuk gibi isimlerin rol aldığı Yıldızlar Şahidim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

YILDIZLAR ŞAHİDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran ve Aras birbirlerine rakip oluyor!

Savaş başlamıştır artık. Fikret, daha yolun başındaki Haziran’ın özgüvenini un ufak edecek bir hamle yapar. Bu yüzden Aras’ın öfkesini de karşısına alır. Aras, Haziran’ın yeniden ikna edilmesinde anahtar rol oynar. Zeyno’nun dönüşüyle birlikte, geçmişteki sırların ortaya çıkması ihtimali Kürşat’ı paranoyaklaştırır. Kürşat, Fikret’ten habersiz, Zeyno’yu tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçer. Zeyno, bir yandan oğlu Aras’la arasını düzeltmeye çalışırken, bir yandan da Haziran’ı müzik dünyasına hazırlamak için kolları sıvar; ama tam bu noktada aşılması zor bir duvara çarpar: Haziran’ın ailesi. Fikret’in Zeyno’ya karşı oynayacağı son acımasız kozsa, bu hikayedeki herkesin hayatını etkileyecektir.

YILDIZLAR ŞAHİDİM KONUSU VE OYUNCULARI

Yıldızların hayatlarını, aşklarını ve yaşadıkları zorluklarını anlatan, farklı bir hikaye ile ekranlara gelecek dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yapımcılığını Süreç film yapıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yıldız Hülya Bilban oturuyor.

Dizide tüm ülkenin sevgisini ve hayranlığını kazanmış bir popstar rölünde izleyeciğimiz Berk Cankat (Aras) rolü için müzik ve dans dersleri aldı ve rolüne en iyi şekilde hazırlandı.

Dans derslerinin dışında stüdyoda Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan ile de çalışan oyuncu dizide söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ortak Hafıza' adlı parçayı seslendirdi. Şarkı ilk kez 27 Ocak Cuma akşamı yayın hayaına başlayacak dizide duyuldu.

YILDIZLAR ŞAHİDİM OYUNCULARI

CANAN ERGÜDER (ZEYNO)

BERK CANKAT (ARAS)

ÖZGE GÜREL (HAZİRAN)

MESUT AKUSTA (FİKRET)

ÖZGE SEZİNCE (GÜLÇİN)

GÖKHAN ATALAY (YAVUZ)

GAMZE KARADUMAN (ASUMAN)

MELİH SELÇUK (KÜRŞAT)

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM (KUBİLAY)

CEREN SOYLU (ELMAS)

YILMAZ GRUDA (RAGIP)

EDİP TEPELİ (HARUN)

DİLA DANIŞMAN (LİLA)

BERKAN BULUT(KORAY)

ASLI İNANDIK (FERAYE)

NECATİ KUTLU (TEO)

İREM KAHYAOĞLU (MEBRUKE)

MERVE BULUT (MERCAN)