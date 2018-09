Yıllar Sonra dizisi oyuncuları kimler ATV’de Yıllar Sonra konusu nedir? Yeni sezona büyük ses getirecek bir yapım geliyor; İşte Yıllar Sonra dizisi oyuncu kadrosu ve konusu… Başrollerinde Birce Akalay, Cansel Elçin ve Özlem Yılmaz’ın yer aldığı Yıllar Sonra dizisinde Alev karakterine Birce Akalay, kardeşi Damla rolüne ise Özlem Yılmaz hayat verecek. Büyük travma yaşayan Alev’in bebeğine ise kardeşi Damla annelik yapacak. Yıllar Sonra dizisi için sonunda ilerleme kaydedildi. Süreç Film yapımcılığını üstlendiği Feride Kaytan’ın yönetmenliğini üstlendiği senaryosunu ise Esin Gök’ün kaleme alacağı Yıllar Sonra dizisinin kadın başrolü için Birce Akalay ile erkek başrolü için ise Cansel Elçin ile sözleşme imzalandı. Böylece Birce Akalay ve Cansel Elçin ilk defa partner olarak izleyicisi karşısına çıkacak. Cansel Elçin uzun süredir başarılı bir projeye imza atamıyordu; Birce Akalay ise son olarak Siyah Beyaz Aşk dizisinde izlenme rekorları kırmış ve İbrahim Çelikkol ile en çok beğenilen çift olmayı başarmıştı.

YILLAR SONRA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yıllar Sonra Konusu; Alev’in gençlik yıllarından yaptığı bir kaçamak tüm hayatının alt üst olmasına neden olacak. Adnan’ın hayatına bir anda girip çıkan Alev ve Adnan’a sırtlarını dönen ailesinden yıllar sonra intikam almak için geri dönüşünün hikayesini izleyeceğiz. Dizide katı kurallara sahip Fırıncıoğlu ailesinin iki kızının ilginç hikayesi ekranlara taşınacak.

Yıllar Sonra Dizisi Oyuncu Kadrosu

Birce Akalay(Yıllar Sonra Alev)

19 Haziran 1984 de İStanbul’da dünyay gelen Birce Akaly Murat Ünalmışile 1 yıl Sarp Levendoğlu ile 3 yıl evli kalmıştır şuanda ise bekardır. Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunu olan Birce Akalay 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olmuştur. Meseleğe TV8’de spor spikerliği ile başlayan Birce Akalay 2007 yapımı olan Kader dizisi ile ilk defa başrol olarka izleyicisi ile buluşmuştur. Küçük Ağa dizisinde Sinem Evli ve Öfkeli dizisinde Esra Hayat Bazen Tatlıdır dizinde hayat öğretmen ve Siyah Beyaz Aşk dizisinde Doktor Aslı karakterine hayat vermiştir. Birce Akalay Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakteri ile ünlenmiştir.

Yıllar Sonra dizisinde Alev büyük bir travma yaşayacak ve Alev’in kızına kardeşi Dama annelik yapacak.

Cansel Elçin(Yıllar Sonra Adnan)

1973 de İzmir de doğan Canel Elçin çok yönlü bir kişiliktir. Sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu olan Cansel Elçin aynı zamanda da yönetmendir. Pınar Apaydın il eevli olan Cansel Elçin 2011 de Altın Kelebek Ödülünü en iyi oyuncu dalında almıştır. Cansel Elçin Çocukluğu ve ergenliği Paris’te geçmiştir. Cansel Elçin Fransa da tiyatro eğitimi almıştır. Ferzan Özpetek ile bir oyunda tanışan Cansel Elçin’in hayatı bir anda değişmiştir. Tomris Giritlioğlu’nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi de yer alan Cansel Elçin Hatırla Sevgili dizisi ile ünlenmiştir. Cansel Elçin uzun zamandır televizyon dizisi tutturamamıştır. Dayan Yüreğim Eve Dönüş ve Kötü Yol dizileri tutmamıştır.

Özlem Yılmaz(Yıllar Sonra Damla)

17 Temmuz 1986 da İstanbul’da dünyaya gelen Özlem Yılmaz 32 yaşındadır. Sinema ve dizi oyuncusu olan Özlem Yılmaz aslen Rizeli’dir. Müşfik Kenter’den özel oyunculuk dersi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Okuluna da eğitim alan Özlem Yılmaz Karaoğlan dilmi ile ilk defa 2016 da ekranlarda yer aldı. Son olarak 2015 yılında Kara Ekmek dizisnde Asiye ve Selen karkaterlerine hayat vermiştir. Emanet dizisinde Zelal olarak yer almıştır.

Damla Alev’in kardeşidir. Damla ablasının bebeğe bakacak kadar sağlam bir psikolojisi olmadığı için ablasının bebeğine annelik yapacak.

Ekin Mert Daymaz(Yıllar Sonra Mert)

2 Aralık 1990 da Hollanda da dünyaya gelen Ekin Mert Daymaz 28 yaşındadır. Hem oyuncu hem manken olan Ekin Mert Daymaz. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur aslen ise Sivaslıdır. İlk olarka Not Defteri dizisinde rol almıştır. İlk defa başrol olarak yer aldığı Çilek Kokusu dizisinde Volkan karakteri ike büyük çıkış yaşamıştır. Son olarak Hayat Sevince Güzel ve Kırlangıç fırtınası dizileri ile beğeni toplamıştır.

Aslıhan Malbora(Yıllar Sonra Zeynep)

1995 yılında Afyon’da dünyaya gelen güzel oyuncu Aslıhan Malbora 23 yaşındadır ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Öğrencilik döneminde yetenekleri ve güzelliği ile dikkat çeken Aslıhan Malbora Akademi 35.5 da oyunuluk eğitimi aldı ve Seven Ne Yapmaz dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile tanındı.

Zeynep Alev ve Adnan’ın biricik kızıdır. Alev ve Adnan’ın yaşadığı kötü aile ilişkilerinden oldukça olumsuz etkilenmiştir. Aslıhan Malbor Yıllar Sonra dizisinde Ekin Mert Daymaz ile partner olacak

Selim Bayraktar

1975 de Kerkük’de doğan Selim Bayraktar 43 yaşındadır. Selim Bayraktar Irak asıllı bir Türk’tür. Babası Türk annesi Irak’lıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Selim Bayraktar Antalya Devlet Tiyatrosunda çalıştıktan sonra Köpri dizisi ile ilk defa ekran karşısına geçti ve çok beğenildi. Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile tanındı ve çok sevildi. Son olarak ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip Hoca karakterine hayat verdi ve sezon finalinde ölerek diziye veda etti.

Nihal Koldaş

1956 yılında doğan Nihal Koldaş 62 yaşındadır. 20145 de Mustang filminde yer almıştır. 2016 yılında İçerde dizisinde Uluç 2015 Bir Deniz Hikayesi Aydın karakterlerine hayat vermiştir. Başarılı ve deneyimli bir tiyatrocudur.

Turgay Kantürk

Turgay Kantürk 1961 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Şair, yazar ve oyuncu yönleri vardır. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk yapmaktadır. Son olarka Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kalbim Yangın Yeri ve Hatırla Gönül gibi dizilerde yer almıştır.

Burcu Gönder

1983 İstanbul doğumlu olan Burcu Gönder 31 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi mezunudur. Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncusı olarak ün kazandı ve Çok Güzel Hareketler Bunlar da yer aldı. Hükümet Kadın filminde rol aldı. 2015 de 8 yıllık sevgilisi Bülent Emrah Parlak ile evlendi. Son olarak Eğlendirme Dairesi projesinde yer aldı.

Hüseyin Soysalan yılların deneyimli tiyatrocusudur. Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yer almıştır. Nisan 1959 Ankara da doğmuştıur ve 59 yaşındadır. Çukur dizisinde hayat verdiği Veyyaz ve CEsur Yürek’te ki Kirva karakterleri ile tanınır

Nisa Sofiya Aksongur(Yıllar Sonra Zeynep)

2011’de dünyaya gelen Nisa Sofiya Aksongur 7 yaşındadır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Hanzade karakteri ile dizi sektörüne daha 4 yaşında çocuk oyuncu olarak dahil olan Nisa Sofiya Aksongur 2016 yılında ise Samsung 2014 yılında Fiat reklamında oynamıştır. Leyla Şirin Ajans’ın oyuncusu olan Nisa Sofiya Aksongur son olarak Star Tv’nin Adını Sen Koy dizisinde Asya karakterine hayat vermiştir.