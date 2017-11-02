Yüz yüze dizisi final mi yapıyor? Yüzyüze 3.bölüm neden yayınlamadı?

Yüz Yüze yeni 3. Bölüm fragmanı ve Yüz Yüze son 2. Bölüm izleme linki merakla araştırılıyor. Yüz Yüze izleyicisi ile her Perşembe saat 20.00’da buluşuyor. Bu akşam yayınlanması beklene dizi yayın akışından kaldırıldı. Peki dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? En son Analar ve Anneler dizisinde yer alan Sinem Kobal ve en son Hayat Şarkısı dizisinde Kerim karakterini canlandıran Sinem Kobal ilgiyle izleniyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Birkan Sokullu, Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Muhammet Çakır, Ece Çeşmioğlu, Başak Daşman, Rüzgar Aksoy, Merve Dizdar, Selin Yeninci, Ali Seçkiner Alıcı, Nihal Dinçel, Celal Öztürk, Kağan Uluca, Kirkor Dinçkayıkçı, Fikret Urucu, Doğanay Ünal, Arda Görgen gibi isimler bulunuyor. Yüz Yüze son bölümde Cino ve Seliha mahallede artık “yüz yüzedir.” Cino’lar, yaşananlar üstüne mahalleye yeni birinin girmesinden haz etmezler.

26 Ekim’de izleyici karşısına çıkan Yüz Yüze’nin yeni bölüm yayınıyla ilgili bir bilgiye ulaşalamadı. Öte yandan başrol oyuncularından veya yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.

YÜZ YÜZE 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YÜZ YÜZE SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüz Yüze’nin 2. bölümünde; Cino ve Seliha mahallede artık “yüz yüzedir.” Cino’lar, yaşananlar üstüne mahalleye yeni birinin girmesinden haz etmezler. Zeynep’in Seliha’dan da habersiz yaptığı sürprizle, tayfa ve kızlar arasındaki durumlar daha da karışır. Cino bir yandan da babasının intikamı peşindedir. Kasadan çıkan parmakla ne yapacaklarını düşünürlerken bir taraftan da canlarını sıkan bir iş teklifiyle karşı karşıya kalırlar. İşi konuşmak için Sadık’ın tamirhanesine giden Cino deşifre olacaklarını fark eder ve hemen tayfayı toplar ancak Aleko’nun bir anlık dikkatsizliğiyle olaylar çığırından çıkar. En yakın arkadaşının katilinin peşinde, gizli görevde bir polis ve babasının intikamı peşinde, işler ters gittiği için suçlu duruma düşmüş bir hırsız… İkisi de birbirinden şüphelenirken yakalanan kim olacak?

YÜZ YÜZE KONUSU

Cihangir (Cino), Surdibi’nde büyümüş, hayatı kurallarına göre yaşaması gerektiğini küçük yaşta öğrenmiş otuzlu yaşlarında bir çiçekçidir. Çiçekçi durumun görünen yüzü. Can yoldaşları; psikopat Tatar, teknoloji ve müzik uzmanı Aleko, has delikanlı “Molla” Yunus ve direksiyon başında adrenalin arttıran Mustafa ile birlikte, akşamları bambaşka bir dünyaya açılırlar.

Cino, ölen babasının aslında iftiraya kurban gittiğini öğrendiğinde intikam yemini eder ve dostları da onunla yürümeye ant içer.

Seliha; hırsızlık masasının güzel, gözü pek başkomiseri… En yakınları Zeynep ve Ali’yi tanıştırdıktan sonra ikili birbirine aşık olur. Her şeyin başladığı o gün, Ali ve Zeynep’in nişanı vardır. Ali bir iş için bankaya gider. Cino’lar da o gün bankadaki bir kasayı patlatacaktır. Bankaya girdiklerinde işler ters gider ve herkesin hayatı sonsuza kadar değişir.

Seliha yaşananların peşini bırakmamaya yemin eder. Kim olduklarını bilmeden Cino’ların peşine düşer. İz sürerken Cino ile tanışır. Burun buruna, birbirinin peşinde iki insan artık aşkla ve intikamla sınanacaktır.

Kanatları kırık, yaralı iki melek… Seliha ve Cihangir... İkisinin de dışında kırılmaz birer kabuk. Ve suçlu bir dünya.. Cihangir ve Seliha bu dünyanın tamamen zıt kutuplarında dururken hayat onları bir araya getirecektir. Seliha azılı bir çetenin peşinde. Cihangir o çetenin lideri. İkisi de aynı mahallede, burunlarının dibinde, ipuçlarını toplayarak birbirini arıyor. Ama birbirlerinden habersiz… Hayatı boyunca aşktan kaçan bu iki insan, şimdi en olmadık zamanda “Yüz Yüze”dir. Düşman olduklarını bilmeden...

YÜZ YÜZE OYUNCULARI

BİRKAN SOKULLU

6 Ekim 1985 İstanbul doğumlu oyuncu Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümünden mezun oldu. Elif, Küçük Kadınlar, Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Uçurum, Fatih ile Kurt Seyit ve Şura’nın kadrosunda yer almıştır. Son olarak ise geçtiğimiz sezon yayınlanan Hayat Şarkısı’nda Burcu Biricik ve Tayanç Ayaydın’la başrolleri paylaştı.

CİNO

Cihangir Bilir’in, nam-ı diğer Cino’nun, polis olan babası Kemal Bilir, gizli görevdeyken bir iftira sonucu öldürülür. Artık tek amacı babasının masumiyetini kanıtlamak olan Cino için zor ve belalı bir hayat başlamıştır.

SİNEM KOBAL

14 Ağustos 1987 Ankara doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi Sahne Sanatları mezunudur. Profesyonel oyunculuğa 2000 yılında başlamıştır. 2000’den bu yana Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri ile Analar ve Anneler’in kadrosunda yer almıştır.

SELİHA

Seliha, 15 yaşındayken korkunç bir travma yaşar, aynı gece, evini terk eder ve kendine yeni bir yol çizer. Yıllarca tek başına hayat mücadelesi veren Seliha, hırsızlık masasının başına buyruk baş komiseri olur. Yaşadığı bir olay Seliha’nın hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

TANER ÖLMEZ

8 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha önceden Kapalı Çarşı, İstanbul’un Altınları, Kayıp Şehir, Çıplak Gerçek, Tatar Ramazan, Medcezir ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem’in kadrosunda yer aldı.

ALEKO

Ekibin en küçüğü, Cino’nun göz bebeği, teknoloji deyince akla gelen en yetkili isim... Çok küçük yaşta ailesini kaybeder. Sonrasında Cino sahip çıkar ona. Müzik onun her şeyidir.

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM

6 Ekim 1983 İstanbul doğumlu oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. 2010 yılında Elde Var Hayat dizisiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Kahireli Palas, Karadayı, Aile İşi, Yıldızlar Şahidim ve Çoban Yıldızı’nda kadrosunda bulundu.

TATAR

Cino’nun en eski ve en yakın arkadaşıdır. Şiddete olan gereksiz eğilimiyle mahallede nam salmıştır. Parayı, kadınları ve silahları sever.. Tatar’ın bu özelliğinin başını sokacağı en son bela aşk olacaktır.

ECE ÇEŞMİOĞLU

26 Kasım 1990 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Ünivesitesi Tiyatro Bölümü mezun oldu. Daha önceden İki Aile, Eyvah Halam, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Firar, Yaz’ın Öyküsü, Kalbim Yangın Yeri ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de rol aldı.

ZEYNEP

Hırsızlık masasının güzel komiseri Zeynep, Seliha sayesinde hayatının aşkı Ali’yle tanışmış, evlenmek üzeredir. Yaşadığı acı olay onun da hayatında bambaşka bir yola girmesine sebep olur.

"Yüz Yüze"nin; yapımını Tims & B, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı dizinin senaryosunu ise Ethem Özışık kaleme alıyor. Uygulayıcı yapımcılığını Turan Bayat, müziklerini Toygar Işıklı, drama direktörlüğünü İlkay Doğan, görüntü yönetmenliğini Erhan Ergün, genel sanat yönetmenliğini ise Nilüfer Çamur üstleniyor.