Hasankeyf’teki 650 Yıllık Zeynel Bey Türbesi Taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesine, Ilısu Barajı'nın tamamlanması durumunda su altında kalacak 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'ni yeni yerine taşıyacak özel araç getirildi.



Devlet Su İşleri 16. Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut Şayak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeynel Bey Türbesi'nin, "SPMT" aracıyla Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacağını belirtti.



Sadece Hollanda'da bulunan aracın türbenin taşınması için Hasankeyf'e getirildiğini ifade eden Şayak, aracın çok fonksiyonlu ve her türlü arazi şartına uygun tasarlandığını anlattı. Şayak, ayrıca aracın her tekerleğinin bağımsız hareket ettiğini ve 360 derece dönebildiğini söyledi.



Türbenin zarar görmemesi için her türlü detayın düşünüldüğünü bildiren Şayak, "Zeynel Bey Türbesi'nin alt tabanı güçlendirildi, ankraj delikleri açıldı, ardından etrafı betonla sabitlendi. Alt kısımda sıkıntı olduğu için çelikle güçlendirdik. Ardından hidrolik sistemimizi yerleştirdik." dedi.



Türbenin taşınması için yapılan 2 kilometrelik yolun da sadece kaplamasının kaldığını belirten Şayak, "Yol bittikten sonra SPMT aracı türbenin altına girerek, kendi yerindeymiş gibi, türbeyi taşıyıp götürecek." diye konuştu.



Tek parça halinde taşınacak



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 2 yıl önce ihale edilen ve Diyarbakır Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan projeye göre, bin 100 tonluk Zeynel Bey Türbesi, tek parça halinde yeni yerine nakledilecek.



Türbe, hava şartlarının uygun olması halinde 18 Nisan'da taşınacak.