Somali’de askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi: 17 ölü

El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü, Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir askeri üsse bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 17 askerin hayatını kaybettiği ve örgütün askeri üssün kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. El Şebab tarafından yapılan açıklamada, sabah 2 örgüt üyesinin bombalı araçla Barire askeri üssüne girdiği, 17 askerin hayatını kaybettiği ve 7 askeri aracın kaçırıldığı ifade edildi.

2 hafta önce, El Şebab terör örgütünün Kenya sınırı yakınlarında bir askeri üsse düzenlediği saldırı sonucu en az 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Örgüt, Somali'de Federal Geçiş Hükümeti’ni ortadan kaldırmak için savaşıyor. Somali’de 1991’den bu yana merkezi bir hükümetin kurulamaması ve uzun yıllar devam eden istikrarsızlık ortamı, örgütün bölgede güçlenmesini sağladı.