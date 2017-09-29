Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Somali’de askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi: 17 ölü

El Şebab terör örgütünün Somali'de bir askeri üsse düzenlediği bombalı saldırı sonucu 17 asker hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü, Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir askeri üsse bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 17 askerin hayatını kaybettiği ve örgütün askeri üssün kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. El Şebab tarafından yapılan açıklamada, sabah 2 örgüt üyesinin bombalı araçla Barire askeri üssüne girdiği, 17 askerin hayatını kaybettiği ve 7 askeri aracın kaçırıldığı ifade edildi.
 
2 hafta önce, El Şebab terör örgütünün Kenya sınırı yakınlarında bir askeri üsse düzenlediği saldırı sonucu en az 43 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Örgüt, Somali'de Federal Geçiş Hükümeti’ni ortadan kaldırmak için savaşıyor. Somali’de 1991’den bu yana merkezi bir hükümetin kurulamaması ve uzun yıllar devam eden istikrarsızlık ortamı, örgütün bölgede güçlenmesini sağladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA