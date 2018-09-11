Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

1 milyon Katalan sokaklara döküldü

İspanya’nın Barselona şehrinde yaklaşık 1 milyon Katalan, Katalonya Milli Bayramı “La Diada’yı” kutlamak için meydanları doldurdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katalonya Başkanı Quim Torra, bu yılki La Diada gününü tarihsel olarak nitelendirilmişti. Torra bugünkü konuşmasında özgürlük istediklerini açıkladı. Barcelona’nın meydanlarına toplanan Katalanlar ise bağımsızlık sloganları ve marşları okuyup söyledi.
 
Şehrin en geniş caddesi Diagonal’de 6 buçuk kilometre sıra olan insanlar üzerinde “Katalan Cumhuriyeti” yazan tişörtler giydi. Etkinliklerin organizatörleri 460 bin insanın mitinge kayıtlı olarak katıldığını açıklarken Barselona polisi geçen yıl olduğu gibi 1 milyon insanın etkinliklere katıldığını açıkladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
11 EYLÜL 2001: ABD´DE İNTİHAR SALDIRILARI

11 EYLÜL 2001: ABD´DE İNTİHAR SALDIRILARI

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Benzin istasyonlarında yaşanan ilginç anlar

Benzin istasyonlarında yaşanan ilginç anlar

Arı sütünün muhteşem faydaları

Arı sütünün muhteşem faydaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA