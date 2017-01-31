11 İsveçli milletvekili ABD'ye giremeyecek

Tv4 televizyon kanalının İsveç parlamentosu üyeleri üzerinde yaptığı araştırmada değişik partilere mensup milletvekillerinden 11'inin kökenlerinin yasak kapsamında olan ülkelerde olması nedeniyle som kararname uyarınca ABD'ye giremeyecekleri ortaya çıktı.

Donald Trump'ın imzalayarak yürürlüğe giren, vizelerin durdurulması ve ABD'ye giriş yasağı uygulamasından adı geçen ülkelerde doğan ya da çifte vatandaş olan toplam 300 bin İsveçli'nin de etkilendiği belirtildi.

Kararnameden etkilenen milletvekillerinden Sol Partili Amineh Kakabaveh, Trump kararnamesi için "Rejimleri teröristleri desteklediği ya da rejimlerin kendisi terörist olduğu için tüm bir halk gurubu ya da ulusun damgalanması büyük bir ırkçılık'' diye konuştu.