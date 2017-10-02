11 yıl aradan sonra ilk defa Mısırlı üst düzey bir heyet Gazze'ye geçiş yaptı
Hamas ve Fetih arasındaki görüşmelerin devam ettiği bu günlerde Mısırlı üst düzey bir heyet Gazze'ye geçiş yaptı.
Filistin Hamas Hareketi ve Fetih Hareketi arasındaki "Uzlaşı Hükümeti" çalışmalarının hız kazandığı bu günlerde Gazze'de tarihi günler yaşanıyor.
Aralarında Mısır'ın İsrail Büyükelçisi'nin de bulunduğu üst düzey Mısırlı bir heyet Hamas-Fetih görüşmelerine katkıda bulunmak için Gazze'ye geçiş yaptı.
Mısırlı yetkililerin Refah Sınır Kapısı'nı kullanmadığı ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kullandığı ise dikkatleri çekti.
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