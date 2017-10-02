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11 yıl aradan sonra ilk defa Mısırlı üst düzey bir heyet Gazze'ye geçiş yaptı

Hamas ve Fetih arasındaki görüşmelerin devam ettiği bu günlerde Mısırlı üst düzey bir heyet Gazze'ye geçiş yaptı.

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Filistin Hamas Hareketi ve Fetih Hareketi arasındaki "Uzlaşı Hükümeti" çalışmalarının hız kazandığı bu günlerde Gazze'de tarihi günler yaşanıyor.
 
Aralarında Mısır'ın İsrail Büyükelçisi'nin de bulunduğu üst düzey Mısırlı bir heyet Hamas-Fetih görüşmelerine katkıda bulunmak için Gazze'ye geçiş yaptı.
 
Mısırlı yetkililerin Refah Sınır Kapısı'nı kullanmadığı ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kullandığı ise dikkatleri çekti.
 
 

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