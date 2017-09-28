Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'ın danışmanı Cohn: Vergi kesintisiyle oluşacak bütçe açığını ekonomik büyüme ile telafi edebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn, vergi kesintileri nedeniyle oluşacak bütçe açığının ekonomik büyüme ile telafi edilebileceğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cohn, Trump hükümeti ve Cumhuriyetçi liderlerin dün açıkladığı yeni vergi reformu teklifiyle ilgili düşüncelerini ABD'li televizyon kanalı CNBC'ye değerlendirdi.
 
Ülkede kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürmeyi planlayan teklifin maliyetinin 1,5 ila 2 trilyon dolar arasında olabileceğinin tahmin edildiğinin sorulması üzerine Cohn, bu nedenle federal hükümetin bütçe açığında oluşabilecek artışın daha yüksek ekonomik büyüme hızı yakalanarak telafi edilebileceğini belirtti.
 
Cohn, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Tüm vergi kesintilerinden doğacak maliyeti büyüme hızını artırarak ödeyebiliriz. Vergi reformunun ardından büyüme hızının yüzde 3'ün üzerine çıkmasını tahmin ediyorum. İnanıyorum ki, bu vergi reformu sayesinde yurt dışında olan bir çok Amerikalı şirketi ülkeye geri döndürebiliriz, istihdamı Amerika'ya geri çekerek kendimizi çok rekabetçi yapabiliriz."
 
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da, salı günü yaptığı açıklamada, vergi reformunun yasalaşması durumunda ülke ekonomisinin büyümesinin yüzde 1 artacağını ve gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) yıllık yüzde 1'lik artışın 10 yıl içinde GSYH'de 10 trilyon dolardan daha fazlasına denk gelerek bunun federal hükümet için 3 trilyon dolar daha fazla gelir oluşturacağını ifade etmişti. 
 
Vergi reformu teklifi kapsamında yurt dışında faaliyet gösteren veya gelirlerini yurt dışında tutan ABD'li şirketlerden bir defaya mahsus vergi alınması planlanırken, ülkede gelir vergisi alanında vergi dilimi sayısının da yediden üçe düşürülmesi öngörülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli gururumuz İHA, 3 bin teröristi etkisiz hale getirdi

Milli gururumuz İHA, 3 bin teröristi etkisiz hale getirdi

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA