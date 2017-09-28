Trump'ın danışmanı Cohn: Vergi kesintisiyle oluşacak bütçe açığını ekonomik büyüme ile telafi edebiliriz

Cohn, Trump hükümeti ve Cumhuriyetçi liderlerin dün açıkladığı yeni vergi reformu teklifiyle ilgili düşüncelerini ABD'li televizyon kanalı CNBC'ye değerlendirdi.

Ülkede kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürmeyi planlayan teklifin maliyetinin 1,5 ila 2 trilyon dolar arasında olabileceğinin tahmin edildiğinin sorulması üzerine Cohn, bu nedenle federal hükümetin bütçe açığında oluşabilecek artışın daha yüksek ekonomik büyüme hızı yakalanarak telafi edilebileceğini belirtti.

Cohn, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm vergi kesintilerinden doğacak maliyeti büyüme hızını artırarak ödeyebiliriz. Vergi reformunun ardından büyüme hızının yüzde 3'ün üzerine çıkmasını tahmin ediyorum. İnanıyorum ki, bu vergi reformu sayesinde yurt dışında olan bir çok Amerikalı şirketi ülkeye geri döndürebiliriz, istihdamı Amerika'ya geri çekerek kendimizi çok rekabetçi yapabiliriz."

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da, salı günü yaptığı açıklamada, vergi reformunun yasalaşması durumunda ülke ekonomisinin büyümesinin yüzde 1 artacağını ve gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) yıllık yüzde 1'lik artışın 10 yıl içinde GSYH'de 10 trilyon dolardan daha fazlasına denk gelerek bunun federal hükümet için 3 trilyon dolar daha fazla gelir oluşturacağını ifade etmişti.

Vergi reformu teklifi kapsamında yurt dışında faaliyet gösteren veya gelirlerini yurt dışında tutan ABD'li şirketlerden bir defaya mahsus vergi alınması planlanırken, ülkede gelir vergisi alanında vergi dilimi sayısının da yediden üçe düşürülmesi öngörülüyor.