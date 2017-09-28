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120 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu

Myanmar'dan kaçan 120 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu. Uluslararası Göç Organizasyonu, 8'i çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü Myanmar’da, Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin Bengal Körfezi’nde alabora olduğunu açıkladı.
 
120 kişiyi taşıyan teknede 8’i çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Ayrıntılar geliyor...

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