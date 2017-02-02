Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Radar fotoğrafı 13 bin euroya mal oldu

Almanya'nın Dresden kenti ilginç bir trafik cezasına sahne oldu. 21 yaşındaki Nico H. kız arkadaşının arabasıyla 30 km sürüş izni olan okul caddesinde 43 km süratle gidince 13 bin euro ceza ödemek zorunda kaldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'nın Dresden kenti ilginç bir trafik cezasına sahne oldu. 21 yaşındaki Nico H. kız arkadaşının arabasıyla 30 km sürüş izni olan okul caddesinde 43 km süratle gidince 13 bin euro ceza ödemek zorunda kaldı.

Okul caddesinde 43 km süratle seyir halindeyken radara yakalanmamak için frene basan Niko H., aracının kaymasıyla birlikte radar cihazına çarptı ve ehliyetsiz olduğu için olay yerinden kaçtı. Radarın çektiği resimden eşkali ve araç plakası belirlenen Nico H.'ye zincirleme cezalar ardı ardına gelmeye başladı. Radara verdiği zarardan dolayı 9 bin euro, kız arkadaşının aracında oluşturduğu hasar yüzünden 2 bin 500 euro ve ehliyetsiz araç kullandığı için mahkeme tarafından da bin 500 euro para cezasına çarptırılan Alman genç, radarın çektiği fotoğraf yüzünden 13 bin euro ödemek zorunda kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Sahil Güvenlik uçağı Kardak’ın üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

Türk Sahil Güvenlik uçağı Kardak’ın üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

Böyle aile düşman başına

Böyle aile düşman başına

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kağıt nasıl üretilir?

Kağıt nasıl üretilir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA