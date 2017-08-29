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Rakka'da 48 saatte düzenlenen 133 hava saldırısında 27 sivil öldürüldü

Son 48 saatte Rakka kent merkezine 133 hava saldırısı yapıldı - Saldırılarda 27 sivil hayatını kaybetti.

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Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Rakka kent merkezine uluslararası koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırılarında 27 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" adlı aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının son 48 saat içinde Rakka kent merkezinin kuşatma altındaki bölgesine 133 hava saldırısı yaptığını belirtti.

Hava saldırıları sırasında Rakka’nın Beyaz Bahçe mahallesindeki bir apartmanın hedef alındığına işaret edilen açıklamada apartmanda yaşayan 17 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Aktivist ağı, saldırılar sırasında Şakran ailesine mensup 10 kişinin de öldüğünü duyurdu.

DAEŞ karşıtı koalisyon ve terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka kent merkezine yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 450 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kent merkezindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 30 bin sivil çatışma kuşatma altında kaldı.

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