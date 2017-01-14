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14 kişiyi zehirleyip öldürdü! Cani hemşire hakim karşısında

Yaşlı bakımevlerinde çalışan bir hemşirenin, 9 yılda 14 yaşlıyı zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıktı.

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Kanada’da eski bir hemşirenin, çalıştığı yaşlı bakım merkezlerindeki 14 yaşlıyı ilaçla zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıktı.

Kanada’nın Woodstock kentinde geçen yıl bakımı altındaki 8 yaşlıyı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Elizabeth Wettlaufer isimli hemşirenin, 6 yaşlıyı daha öldürdüğü belirlendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

London ve Woodstock kentlerinde 2007 ve 2016 yıllarında çalıştığı yaşlı bakımevlerinde daha önce 8 yaşlıyı öldürdüğü belirlenen hemşire Elizabeth Wettlaufer, Woodstock kentinde hakim karşısına çıktı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Ontario Eyalet Polisi OPP’den duruşma öncesi yapılan açıklamada, hemşirenin çalıştığı bakımevlerinde hayatını kaybeden yaşlıların yakınları ile görüşülerek derinleştirilen soruşturmada, hemşire Elizabeth Wettlaufer’ın 6 kişiyi daha öldürdüğünün belirlendiği belirtildi.

2 KİŞİYİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRMÜŞ

Açıklamada, 6 kişiden 4’ünün ilaçla 2’sinin de işkenceyle öldürüldüğü kaydedilirken, son olarak saptanan 6 kişiye dair delillerin mahkemeye sunulduğu duyuruldu.

CANİ HEMŞİRE GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Hemşire Elizabeth Wettlaufer, yaşları 57 ile 96 arasında değişen 8 yaşlıdan 6’sını ilaçla, 2’sini de işkenceyle öldürdüğü gerekçesiyle geçen yıl bir ihbar üzerine yakalanmış ve tutuklanmıştı.

 

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