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14 yaşındaki kıza ilaç verip tecavüz eden İngiliz ordusu tercümanı 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İngiliz ordusunda tercüman olarak çalışan Afgan asıllı şahsın 14 yaşındaki kıza ilaç verip tecavüz etmesinin ardından mahkeme, 7 yıl hapis cezası verdi.

  • star.com.tr
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Afganistan'da hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle İngiltere'ye yerleşen İngiliz ordusu tercümanı Afgan asıllı Najibullah'ın 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.
 
İngiltere Savunma Bakanlığı garantisinde İngiltere'de sınırsız bulunma hakkı kazanan şahsın, 7 yıl hapis cezası almasının yanı sıra siciline de "tecavüzcü" olarak kayıt düşüldüğü belirtildi.
 

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