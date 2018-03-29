14 yaşındaki kıza ilaç verip tecavüz eden İngiliz ordusu tercümanı 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İngiliz ordusunda tercüman olarak çalışan Afgan asıllı şahsın 14 yaşındaki kıza ilaç verip tecavüz etmesinin ardından mahkeme, 7 yıl hapis cezası verdi.
- star.com.tr
Afganistan'da hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle İngiltere'ye yerleşen İngiliz ordusu tercümanı Afgan asıllı Najibullah'ın 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.
İngiltere Savunma Bakanlığı garantisinde İngiltere'de sınırsız bulunma hakkı kazanan şahsın, 7 yıl hapis cezası almasının yanı sıra siciline de "tecavüzcü" olarak kayıt düşüldüğü belirtildi.
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