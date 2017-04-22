140 kişiyi taşıyan feribot duvara tosladı
İspanya'nın Gran Canaria adasında dün ilginç bir gemi kazası meydana geldi.
- Alaattin AYHAN / star.com.tr
140 yolcuyu taşıyan feribot, kıyıdaki karayolunun duvarına çarptı. Yola çıktıktan sonra elektriği kesilen feribot kontrolü sağlayamayıp limandaki düz duvara çaptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Geminin çarptığı duvarın dibindeki araç da kullanılmaz hale geldi. Feribotta bulunan bütün yolcular tahliye edildi. Hafif yaralanan 12 yolcunun tedavisi ayakta yapılırken yaralanan bir yolcunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sabah saat 01:30 sularında meydana gelen kazada feribottan sıvı akmasından dolayı Kanarya Hükümeti alarma geçti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.