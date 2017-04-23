1.5 milyon TL’lik mega yat ikmali

İngiliz futbol kulübü Manchester City’nin de sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan’a ait Topaz isimli 149 metre uzunluğundaki lüks yat Marmaris’e geldi. Dünyanın en büyük 5. yatı olarak gösterilen ve değeri 400 milyon Euro olan Topaz, dün sabaha karşı Marmaris Körfezi’ne giriş yaptı. Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı’nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi’nden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi. Dört saat süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1.2 milyon lira ödendiği öğrenildi. Yata, su ve erzak da yüklendi. Tüm ikmal harcamasının, 1.5 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Şeyhin kendisinin bulunmadığı öğrenilen lüks yatta akrabalarının ve yakın dostlarının tatil yaptığı kaydedildi. Topaz ilçeden ayrıldıktan sonra Yunan adalarına gitti.

Geçen yıl 3 kez geldi

Geçen yıl 3 kez yakıt ikmali için Marmaris’e gelen ultra lüks yatta 40 personelin görev yaptığı bildirildi. 6 suit kabinde aynı anda 12 misafiri konuk edebilen yatın banyodaki çeşitli aparatlarının altın kaplama. Helikopter pisti bulunan yatta, yüzme havuzu, her odada jakuzi, yemek, toplantı salonu, spor salonu ve kütüphane de yer alıyor.