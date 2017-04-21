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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınında kaza

Akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonrası İstanbul'da trafik felç oldu.

  • AA
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınında meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul'da trafik felç oldu.

Köprünün Anadolu Yakası yönünde, Haliç Köprüsü'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar yoğunluk meydana geldi.

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