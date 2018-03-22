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2 gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı 2 gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi başladı.

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Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi başladı.  Zirvede, İngiltere'nin AB'den ayrılması, Batı Balkanlar, Rusya ve Türkiye'deki gelişmeler tartışılacak.

Zirve öncesi ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulama kararına ilişkin basına açıklamada bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB, hiçbir kazananı olmayacak bir ticaret savaşına girmek istemiyor. Eğer vergilendirme kararından muaf tutulmazsak, Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca harekete geçmeye hazırız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve öncesi, "Birlik içinde bir Avrupa inşa etmek gerekiyor. Uluslararası tehditlere karşı, uluslararası ticareti uygulayabilmek ve çıkarlarımızı korumak için birlik olmak gerekiyor" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Rusya'dan gelen tehdit ile birlikte sınırlar aşıldı. Rusya'nın Salisbury'de yaptıkları Avrupa Birliği'ne, Batı Balkan ülkelerine ve komşularına yönelik saldırı niteliğinde" dedi.

  

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