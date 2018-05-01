2011'den bu yana çatışma bölgelerinde yaşayan 17 bin Faslı ülkesine dönüş yaptı
2011'den bu yana Libya, Suriye, Irak ve Yemen'deki çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 17 bin Faslı ülkesine dönüş yaptı.
- AA
Fas Göç ve Yurt Dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakanı Abdulkerim Bin Atik, parlamentoda yaptığı konuşmada, "16 bin 134 kişi Libya'dan, 651'i Suriye'den, 127'si Yemen'den, 4'ü Irak'tan olmak üzere yaklaşık 17 bin Fas vatandaşı ülkeye döndü." dedi.
2011 yılından bu yana gerçekleşen dönüşlerin, sadece ideolojik nedenlerle değil zor hayat şartlarından da kaynaklandığına dikkati çeken Bin Atik, çatışma bölgelerinden ülkeye dönen Faslı vatandaşların şimdiki durumuyla ilgili ise bilgi vermedi.
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