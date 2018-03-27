2020'de yapılacak nüfus sayım anketine 'vatandaşlık' sorusunun eklenmesi ABD'de tartışmaya neden oldu

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2020'de ülke genelinde yapılacak nüfus sayımı ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Buna göre, katılımcıların ABD vatandaşı olup olmadığını tespit etmek amacıyla nüfus sayım anketine bir soru eklenecek.

1950'den bu yana nüfus sayım anketlerinde yer almayan vatandaşlık sorusunun yeniden gündeme gelmesi, ülke genelinde tartışmaları alevlendirdi.

- Trump yönetimi istiyor, Demokratlar karşı çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamanın "seçmen haklarıyla" ilgili konularda daha isabetli düzenlemeler yapmaya yardımcı olacağını savunuyor.

Başta California olmak üzere birçok eyalet yöneticisi ve Kongre'nin Demokrat üyeleri de vatandaşlık sorusu yüzünden ABD'de yasa dışı kalan çok sayıda kişinin ankete katılmak istemeyeceğini öne sürerek yeni düzenlemeye karşı çıkıyor.

Sayıları milyonları bulan ve yasal oturum belgesine sahip olmayan bu kişilerin yasal statülerini açığa çıkaracak bu tür bir ankete katılmak yerine yok sayılmayı tercih edecekleri belirtiliyor.

Uygulamaya karşı çıkan Demokrat Kongre üyeleri, anketin amacının ülkedeki nüfusu ölçmek olduğunu ve vatandaşlık sorusundan dolayı milyonlarca kişinin ankete katılmamasının ABD'ye zarar vereceğini dile getiriyor.

- California başsavcısından dava

Bu arada ABD'nin batı yakasının en büyük eyaleti olan ve bünyesinde milyonlarca Latin Amerika kökenli göçmeni barındıran California eyaletinin Başsavcısı Xavier Becerra, nüfus sayım anketine vatandaşlık sorusu ekleyen Trump yönetimine dava açtığını açıkladı.

Becerra, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu uygulama sadece kötü bir fikir değil, aynı zaman yasa dışı." değerlendirmesini yaptı.

Çok sayıda Demokrat Kongre üyesi de Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda söz konusu uygulamaya karşı Kongre bünyesinde girişimde bulunacaklarını açıkladılar.

- 10 yılda bir yapılıyor

ABD'de her 10 yılda bir, ülke genelinde evlere posta yoluyla gönderilen anket formlarıyla yapılan nüfus sayımını, Ticaret Bakanlığına bağlı Nüfus İdaresi yürütüyor. 2020'den itibaren nüfus sayım sürecinin, büyük ölçüde internet üzerinden gerçekleştirileceği kaydediliyor.

1790'da kurulan Nüfus İdaresi, son nüfus sayımını 1 Nisan 2010'da yapmış, o günkü sayımda ABD nüfusu yaklaşık 308 milyon olarak belirlenmişti. ABD'de nüfusu en kalabalık eyalet de 37 milyon ile California olmuştu.

Nüfus sayımına katılımın yasal olarak zorunlu olduğu ABD'de ankete katılmamanın cezası 5 bin dolar. Ancak uzun süredir ankete katılmayan kişilere para cezası uygulanmadığı belirtiliyor.