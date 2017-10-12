Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

27 yıl aradan sonra Suudi Arabistan Irak'a uçuşlara tekrar başlayacak

Suudi Arabistan Flynas havayolu şirketi birkaç hafta içerisinde Irak'a uçuşlara başlayacağını açıkladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Riyad hükümetinin Pazartesi günü Irak'la ortak ticaret komisyonu kurulma kararı almasının ardından Flynas havayolu şirketinden ilk hamle geldi.
 
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada ilk etapta Irak'ın belli bölgelerine uçuşların gerçekleştirileceği ilan edildi.
1990 yılında eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırmasının ardından Irak ve Suudi Arabistan arasında tüm uçuşlar durmuştu. 
 
Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Irak'ın etkili Şii din adamı Mukteda el-Sadr ile yakın ilişki kurmuş, ve ülkelerinde misafir etmişti. Sadr'ın ofisinden yapılan açıklamada Riyad yönetiminin Irak hükümetine 10 milyon dolar yardımda bulunacağı ve Irak'ın güneyinde yer alan Şii bölgelerine olası yatırımları inceleme konusunda anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye sınırına 15 araçlık tank sevkiyatı

Suriye sınırına 15 araçlık tank sevkiyatı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA