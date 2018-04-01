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275 fanatik Yahudiden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği 275 fanatik Yahudi işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

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275 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas Kapısı'ndan (El-Meğaribe) girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
 
Polis eşliğinde Harem-i Şerif'in avlularında dolaşan fanatik Yahudiler, düzenledikleri Talmudik ayinlerle de Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal etti.
 
Provokatif hareketler
 
Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın doğu yönündeki Er-Rahme Kapısı yakınlarında da aynı ayinleri düzenleyerek, Harem-i Şerif'in murabıtlarını provoke edici hareketler yaptı. 
 
Yahudi inancına göre Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) kutlandığı bu günlerde fanatik Yahudilerden, "Tapınak Tepesi" olarak niteledikleri Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapılıyordu.
 
Müslümanların Mescid-i Aksa'yı terk etmesi istediler
 
İsrailli fanatik Yahudilerin perşembe sabahı Mescid-i Aksa'nın kapılarına astıkları afişlerde, sözde dini gerekçeler öne sürülerek, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu yapılacağı için Pesah'ta Tapınak Tepesi'nin boşaltılması gerekir." denilerek Müslümanların, 30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Aksa'yı terk etmesi istenmişti.
 
Baskınlarda artış var
 
İbrani takvimine göre "nisan ayı" başlangıcı sayılan ve Hamursuz Bayramı'nı da kapsayan bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.
 
Fanatik Yahudiler, çarşamba günü de Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.
 
Tarihte ilk kez Talmudik ayinler
 
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ihlallerle ilgili şunları söyledi:
 
"Kudüs tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir ki bu bölge İslami vakıftır ve sadece Müslümanlara aittir." 
 
Müslümanların ilk kıblesi
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
 
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. 

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