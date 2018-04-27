3 ABD senatörü F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sundu
ABD senatörleri James Lankford , Jeanne Shaheen ve Thom Tillis F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferinin engellenmesi için yasa teklifi sundu
- star.com.tr
Yasa teklifinin, Türkiye-NATO ilişkilerinin zayıfladığını vurgulaması sebebiyle Rusya ile Türkiye arasında son aşamalara gelinen S-400 anlaşması sebebiyle sunulduğu anlaşılıyor.Teklifte Türkiye'de casusluktan hapis cezasına çarptırılan Amerikalı papaz Andrew Brunson bahane edildi.
Yasa teklifinde "Erdoğan yönetimindeki Türkiye, zaman zaman ABD çıkarlarına ters düştü. Üstün F-35 teknolojisinin Erdoğan rejimine verilmesi giderek durumun riskini arttırıyor." ifadeleri kullanıldı.
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