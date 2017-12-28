3 metrekarelik odada zorla tuttuğu kadın, donarak öldü
Japonya’da ailesinin 15 yılı aşkın bir süredir 3 metrekarelik odada zorla tuttuğu kadın, donarak öldü.
55 yaşındaki Yasutaka ve 53 yaşındaki eşi Yukari Kakimoto, Cumartesi günü 33 yaşındaki kızları Airi’nin öldüğünü polise haber verdi.
Olay yerine gelen yetkililer, 145 santimetre boyundaki Airi Kakimoto'nun yalnızca 19 kilo ağırlığında olduğunu tespit etti. Daha sonra kadının aşırı açken soğuktan donduğu açıklandı.
Evde yaklaşık 10 adet güvenlik kamerası bulan polis, çiftin kızlarına günde bir kere yemek verdiklerini itiraf ettiklerini duyurdu. Polise göre çift, “Kızımızın akli dengesi yerinde değildi. 16-17 yaşlarında şiddet göstermeye başlaması üzerine, odasına kilitledik. 18 Aralık’ta öldü. Kızımızla birlikte kalmak istedik” dedi.Tutuklanan çift, mahkemeye çıkmayı bekliyor.
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