30 yıldır herkesi kandıran sahte Suudi prensi, domuz etine düşkünlüğü ele verdi

47 yaşındaki Anthony Gignac Kolombiya'da doğdu, fakat Amerikalı bir aile tarafından evlat edinerek ABD'de büyüdü. Gignac ilk kez, bir oteli ve birkaç şirketi 10 bin dolar zarara uğrattığı için 2008'de dolandırıcılıktan hüküm giydi. Aynı dönemde Amerikalının kendisini prens olarak tanıtarak etraftakileri dolandırdığı öğrenildi.

MİAMİ'DE DUBLEKS EV VE ÇOK SAYIDA LÜKS ARAÇ

Daily Mail'in haberiene göre; dava sürecinde Gignac'ın 1991'den beri sahte kimliği ile çeşitli manipülasyonlar yaptığı ve o dönemde Miami'de bir dubleks dairesi ve çok sayıda lüks otomobili olduğu anlaşıldı. Dolandırıcı o zamanki davadan kefalet ödeyerek kurtulabildi.