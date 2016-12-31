35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı
ABD, seçimlerdeki 'siber saldırı' iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomat hakkında sınır dışı etme kararı aldı. Karar sonrası diplomatlar ülkeden ayrıldı.
Washington’ın 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland’deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılması kararının ardından, Rus diplamatlar ve ailelerin Maryland’deki Centerville’den dün sabah ayrıldı. Rus diplomatlar ve ailelerinin yaklaşık 8 araba, bir otobüs ve bir kamyondan oluşan bir konvoyla yerel saatle saat 11.35 sularında Centerville’den ayrıldı.
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