Filistin medyasının naklettiği habere göre, farklı ülkelerden 39 Yahudi cemaati, Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) Hareketi'ni desteklediklerini duyurdukları mektubun altına imza attı.

Mektupta, "Yahudilere karşı düşmanlık veya ön yargı ile İsrail politikaları ve adaletsiz sisteme yöneltilen meşru eleştiriyi birbirinden ayırmak, her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. İsrail'e meşru eleştiri ve Filistinlilerin haklarını savunma ile antisemitizmi bir tutmamak gerek." denildi.

Mektupta bu türden bir karşılaştırmanın, özgürlük, adalet ve eşitlik için yapılan Filistin mücadelesini ve antisemitizme karşı verilen küresel mücadeleyi baltalayacağı kaydedildi.

Mektubun altına imza atanlar arasında Barış için Yahudi Sesi (ABD), Eşitlik için Akademisyenler (İsrail), “Bağımsız Yahudi Sesi (Kanada), Ortadoğu'da Adil Barış İçin Yahudi Sesi (Almanya) gibi Yahudi cemaatler bulunuyor.

Uluslararası bir hareket olarak 2005 yılında kurulan Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) Hareketi, Filistin toprağındaki İsrail işgaline son verilmesi, İsrail'in Arap-Filistinli vatandaşlarına tam eşitlik sağlanması ve Filistinli sığınmacıların geri dönüş haklarına saygı duyulması için çalışmalar yürütüyor.

İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi alanda boykot edilmesini savunan BDS hareketi, bu şekilde Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasını hedefliyor.