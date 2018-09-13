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4,5 yıl önce kulaklarını deldiren kadının hayatı kabusa döndü

4,5 yıl önce kulaklarını deldirten Amber Rega, kulaklarının arkasında yumru oluşmaya başladığını söyledi.

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Üzüm büyüklüğüne ulaşan yumruların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü belirten Rega, artık onlardan kurtulmak için Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.
 
Kulaklarında keloid olan 29 yaşındaki Amber Rega, yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra, onlardan kurtulmaya karar verdi.
 
4,5 yıl önce kulaklarını deldirtmeyi düşündüğünü söyleyen Rega, kulaklarının arkasında yumru oluşmaya başladığını söyledi.
 
Üzüm büyüklüğüne ulaşan yumruların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyleyen Amber Rega, artık onlardan kurtulmak istediğini söyledi.
 
Çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını kaydeden Amber, bu yüzden de Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi.Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi.Yıllar sonra Dr. Lee'nin adını duyan Amber Rega, kulaklarındaki keloidden kurtuldu. (HaberTürk)
 

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