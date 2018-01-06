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450 milyon dolar bir bilete çıktı

ABD’nin dördüncü büyük ikramiyesi olan Mega Millons çekilişi dün yapıldı. 450 milyon dolarlık (1.68 milyar TL) büyük ikramiyenin Florida’dan bir kupona vurduğu anlaşıldı. Ancak henüz yeni talihli ya da talihliler ortaya çıkmadı.

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Mega Millions çekilişinde haftalardır büyük ikramiye herhangi satın alınmış bir kupona isabet etmediğinden ödül de giderek büyüyordu. Dün itibariyle toplam ikramiyenin 450 milyon dolara çıktığı açıklanmıştı. Ve dün o bilet için çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye 28, 30, 39, 59, 70 ve 10 rakamlarına oynayan kupona çıktı.
 
Yetkililer bileti alan kişi ya da kişiler hakkında açıklama yapmadı. Büyük ikramiyenin vurduğu biletin talihlisi ödülün tamamını 29 yıllık bir plan çerçevesinde taksitle sahip olabilir. Ya da vergi ödemeyi kabul edip 281 milyon dolara düşecek ödülü derhal alabilir. Nitekim talihliler genelde beklemek yerine paranın tamamını almayı yeğliyorlar.
 
Cumartesi akşamı da büyük ikramiyesi 570 milyon dolara çıkan Powerball çekilişi yapılacak. İki lotaryanın toplam ödül miktarı böylece 1 milyar doları buluyor ve ABD tarihinin üçüncü büyük ikramiyesi olma özelliğine sahip.
 
ABD’nin 44 eyaletinin yanı sıra Washington D.C., Porto Riko ve Virgin Adaları’ndan çekilişe katılmak mümkün. Powerball’da şimdiye kadar en büyük ikramiyeye 2016 yılının ocak ayında ulaşılmıştı. 1.6 milyar dolarlık ödül California, Florida ve Tennessee’den talihliler arasında bölüşülmüştü.
 
 

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