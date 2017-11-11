Suudi prenslerin otel içerisindeki görüntülerinin Lübnanlı komedyene ait olduğu ortaya çıktı

Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonu sonrasında Riyad'da bulunan Ritz Carlton'da tutulan Prens Velid bin Talal ile Kraliyet Muhafızları'ndan Sorumlu Bakan Mutaib bin Abdullah'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı ancak gerçek farklı çıktı.

Fotoğrafların kaynağını açıklayan Lübnan medyası, fotoğrafların Lübnanlı yönetmen ve komedyen Charbel Halil'in Suudi prensleri canlandırmasının sonucu olduğunu belirtti.

Daha önce Ritz Carlton dışarıya sadece çok kısa bir video görüntüsü sızmıştı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Suudi Arabistan'da başlayan operasyonlarda içlerinde 11 prens, 4 bakan, eski bakanlar ve holding sahiplerinin de bulunduğu 208 kişi, 100 milyar dolar yolsuzluk yapmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Dünyanın en zengin 100 kişisinden biri olan Prens Velid bin Talal da gözaltına alınan biriydi.

Operasyonlar, 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gücü tamamen kendi elinde toplama çabası olarak yorumlanmıştı. (habertürk)