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500 bin mülteci Suriye'ye geri döndü

Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada yaklaşık olarak 500 bin Suriyeli mültecinin evlerine geri döndüğünü ve bunun dikkate değer bir gelişme olduğunu belirtti.

  • star.com.tr
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BM'nin Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu (UNHCR), 2017 içinde 440 binden fazla yerinden edilmiş ve yurt dışına kaçan 31 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü açıkladı. Çoğunluğu Halep, Hama, Humus ve Şam gibi şehirlerde bulunan evlerine, ailelerine geri döndü. 
 
Öte taraftan UNHCR, güvenli dönüşleri için gerekli şartların oluşmadığı konusunda uyarıda bulundu.
 
2015'ten bu yana yaklaşık olarak 260 bin mülteci Türkiye'den Suriye'deki yurtlarına geri döndü. 
 
UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic bugün verdiği demeçte, Suriye'ye dönüşlerin kayda değer ölçüde arttığını söyledi. 

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