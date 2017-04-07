59 füze milyon soru

Rusya destekli Esad rejiminin salı günü İdlib’in Han Şeyhun beldesinde düzenlediği kimyasal katliama ABD’den yanıt geldi. Başkan Trump, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile önceki gece yaptığı görüşmenin sonrasında Akdeniz’den Humus’taki rejimin Şayrat Hava Üssü’nü vurma kararı aldı. Florida’daki Mar a Lago köşkünde Trump’ın Savunma Bakanı James Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ulusal güvenlik konseyi üyeleri ile kuvvet komutanlarının da Pentagon’da eş zamanlı gerçekleştirdikleri toplantıların ardından ABD güçleri, USS Porter ve USS Ross gemilerinden Esad rejiminin kimyasal saldırı gerçekleştirdiği üsse 60 Tomahawk füzesi gönderdi. 59’unun isabet kaydettiği sabah saat 03.45’te gerçekleşen saldırı, Washington’ın Suriye rejimine ilk doğrudan müdahalesi oldu.

RUSYA BİLGİLENDİRİLDİ

Bombardıman sonrası açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD’nin hava saldırısının Esad’ın rejiminin Han Şeyhun’daki kimyasal katliamına tepki olarak yapıldığını söyledi. “ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecektir” diyen Davis, Şayrat Üssü’ndeki uçakların, hangarların, yakıt ve mühimmat depolarının, hava savunma sistemleri ile radarların vurulduğunu bildirdi. Pentagon Sözcüsü, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini belirtti. Davis ayrıca, üssün binasını değil sadece işleyemez hale getirecek unsurları vurdukları bilgisini verdi.

GÜVENLİK İÇİN ELZEMDİ

Esad’ı ilk kez hedef alan ABD’nin saldırısına ilişkin basın açıklaması düzenleyen Başkan Trump, Suriyeli diktatör Beşar Esad’ın kimyasal katliamında birçok insan ve çocuğun vahşice öldürüldüğünü belirterek emri kendisinin verdiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Florida’da bulunan ABD Başkanı, Suriye’deki füze operasyonu ulusal güvenlik için elzem olarak nitelendirdi ve terörizmi durdurmak için tüm müttefiklerini ABD’ye katılmaya davet etti.

Moskova ve Tahran öfkeli