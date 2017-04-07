59 füze milyon soru
ABD, halkını sinir gazıyla katleden Esad uçaklarının kullandığı Şaryat Hava Üssü’nü 59 Tomahawk’la vurdu. “Diğer savaş suçları ve terör örgütleri ne olacak” gibi sorular yanıt bekliyor.
Rusya destekli Esad rejiminin salı günü İdlib’in Han Şeyhun beldesinde düzenlediği kimyasal katliama ABD’den yanıt geldi. Başkan Trump, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile önceki gece yaptığı görüşmenin sonrasında Akdeniz’den Humus’taki rejimin Şayrat Hava Üssü’nü vurma kararı aldı. Florida’daki Mar a Lago köşkünde Trump’ın Savunma Bakanı James Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ulusal güvenlik konseyi üyeleri ile kuvvet komutanlarının da Pentagon’da eş zamanlı gerçekleştirdikleri toplantıların ardından ABD güçleri, USS Porter ve USS Ross gemilerinden Esad rejiminin kimyasal saldırı gerçekleştirdiği üsse 60 Tomahawk füzesi gönderdi. 59’unun isabet kaydettiği sabah saat 03.45’te gerçekleşen saldırı, Washington’ın Suriye rejimine ilk doğrudan müdahalesi oldu.
RUSYA BİLGİLENDİRİLDİ
Bombardıman sonrası açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD’nin hava saldırısının Esad’ın rejiminin Han Şeyhun’daki kimyasal katliamına tepki olarak yapıldığını söyledi. “ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecektir” diyen Davis, Şayrat Üssü’ndeki uçakların, hangarların, yakıt ve mühimmat depolarının, hava savunma sistemleri ile radarların vurulduğunu bildirdi. Pentagon Sözcüsü, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini belirtti. Davis ayrıca, üssün binasını değil sadece işleyemez hale getirecek unsurları vurdukları bilgisini verdi.
GÜVENLİK İÇİN ELZEMDİ
Esad’ı ilk kez hedef alan ABD’nin saldırısına ilişkin basın açıklaması düzenleyen Başkan Trump, Suriyeli diktatör Beşar Esad’ın kimyasal katliamında birçok insan ve çocuğun vahşice öldürüldüğünü belirterek emri kendisinin verdiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Florida’da bulunan ABD Başkanı, Suriye’deki füze operasyonu ulusal güvenlik için elzem olarak nitelendirdi ve terörizmi durdurmak için tüm müttefiklerini ABD’ye katılmaya davet etti.
Moskova ve Tahran öfkeli
Esad rejiminin müttefiki Rusya ve İran’dan saldırı sonrası sert açıklamalar geldi. Rusya, üssün vurulması hakkında ‘Egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlalidir’ ifadesini kullanırken, İran Dışişleri müdahaleyi kınadığını belirtti. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov “Bu saldırılar bize Irak işgalini hatırlatıyor” ifadesini kullandı ve izahat beklediklerini açıkladı. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov da “ABD’nin bu adımın zaten kötü seviyede bulunan Rusya-
Amerika ilişkilerine yeni bir darbe” dedi. Rusya Başbakanı Medvedev ise, ABD’nin bu saldırıyla Rusya ile çatışmanın eşiğine geldiğini de vurguladı.
PUTİN KONSEYİ TOPLADI
Rusya Savunma Bakanlığı da, ABD ile yapılan hava anlaşmasını askıya aldıklarını ve Suriye’nin hava savunma sistemini güçlendirmesine yardım edeceklerini duyurdu. Ayrıca, Hyemmim Üssü’ndeki s400 hava savunma sisteminin savaşa hazır hale getirildiği bildirildi. Putin de dün akşam saatlerinde askeri konseyle verilecek karşılığı görüşmek için toplandı.
Füzelerin akıllara getirdiği sorular
- ABD kimyasal silahların üretildiği üsse bu hamleyi bir kerelik mi gerçekleştirdi yoksa Suriye’de sorunlara kalıcı çözüm bulmak için bir başlangıç mı yapıldı?
- Washington yönetimi ‘Suriye’de istikrar ve güvenliği oluşturma’ kaygısıyla yıllar sonra Esad’a müdahale ediyorsa, terör örgütü PYD ile ilişki içerisindeyken bu ne kadar mümkün?
- Gerçekten huzuru düşünülen Suriyeli siviller mi yoksa İsrail’in kimyasal konusundaki kaygısı mı bu müdahaleyi getirdi?
-İç kamuoyunda Rusya ile ilişkileri üzerinden köşeye sıkıştırılan ABD Başkanı Trump küçük bir zaferle meşruiyetini kazanmak için mi emri verdi?
- Füzelerin fırlatılma emrinin Çin Devlet Başkanı Florida’dayken verilmesi aslında Kuzey Kore ile Pekin yönetimine verilmiş bir mesaj mı?
- Musul’da gerçekleştirdiği operasyon sırasında yüzlerce sivili öldüren Pentagon dikkati buradan Suriye’ye mi taşımak istiyor?
- Müdahale bilgisini önceden alan Rusya, üs vurulduktan sonra sert tepki gösterdi. Öyleyse Moskova Suriye’deki hava savunma sistemini neden devreye sokmadı?
‘Devamı gelecek’
Şayrat Hava Üssü’nü hedef alan ABD saldırısının ardından Suriyeli muhalifler, harekatın devamının beklediklerini açıkladı. Tek bir üssü vurmanın yeterli olmadığını belirten Muhalif lider Muhammed Alluş, “Suriye’de sivilleri hedef alan 26 hava üssü var” dedi. Öte yandan yerel kaynaklar, rejim güçlerinin misilleme olarak İdlib’i vurduğu bilgisini verdi.
Füzelerin sesi İran ve Kuzey Kore’de yankılanmalı
ABD’nin Esad’ın Han Şeyhun katliamına Şayrat Üssü’nü vurarak cevap vermesinin ardından dünya liderlerinden destek mesajları geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump’ı tamamen desteklediğini açıklarken, Esad’a verilen yanıtın İran ve Kuzey Kore’de de yankılanmasını umduklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ortak açıklamalarında sorumluluğun Esad’a ait olduğunu belirtti. İtalya, İngiltere, Kanada, Ürdün ve Suudi Arabistan operasyonu ‘anlaşılır’ bulduklarını bildirirken, Avrupa Birliği ve NATO da çözüm konusunda ABD’den yana olduklarını açıkladı.
Komutanlar kaçtı üs boşaltıldı
ABD’nin Suriye’de Tomahawk füzeleriyle hedef aldığı Şayrat Hava Üssü yakınında yaşayan görgü tanığı BBC’ye, saldırının 35 dakika sürdüğünü ve üssün yanında İranlı askerlerin kaldığı bir otelin bulunduğunu fakat hasar alıp almadığına dair bilgi olmadığını söyledi. Suriyeli gazeteci Faysal El Kassam da, saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı görevlilerin Lübnan’a gönderildiğini iddia etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyonun ardından üssün kullanılamaz hale geldiğini bildirirken, bölgeye ulaşan Rus muhabirler üste hangarların boş olduğunu bilgisini verdi.
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