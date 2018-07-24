Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

5’inci Özgürlük filosu Gazze'ye doğru yelken açtı

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık uyandırmak amacı ile 15 Mayısta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan ve Avrupanın çeşitli yerlerinde demirleyen 5’inci Özgürlük filosu, Gazze limanına ulaşmak için İtalya’nın Palermo Liman’ından yola çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail’in 2006 yılından beri Gazze’ye uyguladığı ablukaya karşı uluslar arası farkındalık oluşturmak amacı ile yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu, Gazze Limanı’na doğu yol almak için İtalya’nın Palermo Liman’ından yola çıktı. 15 Mayısta 5 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan filo Avrupa'nın çeşitli limanlarında demir attıktan sonra, varış noktaları olarak belirledikleri Gazze Limanına ulaşmak üzere İtalya kıyılarından yelken açtı.

Filo yolculuğuna başladığı Mart ayından bu yana 15 avrupa limanında demirleyip, gittiği çeşitli ülkelerde Gazze’deki abluka hakkında farkındalık uyandırmaya çalışmıştı. Filo’da dünyanın çeşitli yerlerinden 40 aktivistin bulunduğu biliniyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de gösteri uçağı araca çarptı

İzmir´de gösteri uçağı araca çarptı

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

Mesut Almanya'yı ikiye böldü! Türkiye'den destek yağıyor!

Mesut Almanya'yı ikiye böldü! Türkiye'den destek yağıyor!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA