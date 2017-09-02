ABD'de 6 ton ağırlığında dinozor iskeleti bulundu
ABD'nin Colorado eyaletinde inşaat işçileri 66 milyon yaşında bir dinozor iskeleti buldu. Fosilleri inceleyen uzmanlar iskelet parçalarının 6 ton ağırlığında ve 9 metre yüksekliğe sahip bir otobura ait olduğunu açıkladı.
Çok nadir bulunan dinazor iskeleti ABD'nin Colorado eyaletinin Thornton kentinde inşaat işçileri tarafından rastgele bulundu. Kentin yeni polis karakolu ve itfaiye binasının yapımı için çalışan işçiler de durum karşısında şaşırdı.
İskelet büyük bir titizlikle olduğu yerden çıkarıldı. Dinozor iskeletinin 66 milyon yıl önce gömüldüğü belirtiliyor.
Bir Triceratops dinozoruna ait olduğuna inanılan iskeletin gerçek olduğu Denver Doğa ve Bilim Müzesi tarafından doğrulandı.
Uzmanlar dinozor fosilinin Mezozoik Çağ'da günümüzden 70 ila 135 milyon yıl önce devasa sürüngenlerin neslinin tükenerek, bugünkü böceklerin oluştuğu döneme ait olduğunu açıkladı.
Fosilin ait olduğu dinozor türü başında kalkan benzeri 3 adet boynuzla tanınıyor. Otobur beslenen dinozorun iskeletine bakarak uzamnalar yaklaşık 6 ton ağırlığında ve 9 metre yüksekliğinde belirtiyor. (Milliyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.