ABD'de 6 ton ağırlığında dinozor iskeleti bulundu

Çok nadir bulunan dinazor iskeleti ABD'nin Colorado eyaletinin Thornton kentinde inşaat işçileri tarafından rastgele bulundu. Kentin yeni polis karakolu ve itfaiye binasının yapımı için çalışan işçiler de durum karşısında şaşırdı.

İskelet büyük bir titizlikle olduğu yerden çıkarıldı. Dinozor iskeletinin 66 milyon yıl önce gömüldüğü belirtiliyor.

Bir Triceratops dinozoruna ait olduğuna inanılan iskeletin gerçek olduğu Denver Doğa ve Bilim Müzesi tarafından doğrulandı.

Uzmanlar dinozor fosilinin Mezozoik Çağ'da günümüzden 70 ila 135 milyon yıl önce devasa sürüngenlerin neslinin tükenerek, bugünkü böceklerin oluştuğu döneme ait olduğunu açıkladı.

Fosilin ait olduğu dinozor türü başında kalkan benzeri 3 adet boynuzla tanınıyor. Otobur beslenen dinozorun iskeletine bakarak uzamnalar yaklaşık 6 ton ağırlığında ve 9 metre yüksekliğinde belirtiyor. (Milliyet)