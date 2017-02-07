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AB'de AB'ye destek azalıyor

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların AB'ye olan destekleri giderek azalıyor. Almanların üçte ikisi AB'ye güvenirken, Fransızların yüzde 35'i de AB'de ayrılmanın daha doğru olacağına inanıyor

  • İHA
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 Avrupa Topluluğu 25 yıl önce Maastrich'te imzalanan anlaşma ile  Avrupa Birliği adını alışının 25. yılı münasebetiyle YouGov araştırma kuruluşu tarafından 7 AB ülkesi ve 8 bin kişi ile yapılan araştırmada AB'de AB'ye olan destek oranında azalma olduğu belirlendi. 

İngiltere'nin AB'den çıkması, ABD'de yeni başkan seçilen Trump'ın NATO fonksiyonunu tamamlamıştır sözlerinden sonra Avrupa Birliği vatandaşlarının AB ve NATO konusundaki görüşlerini araştıran YouGov araştırma kuruluşunun yaptığı ankette Avrupa Birliği ülkelerinde AB olan desteğin daha da azaldığını  ortaya koyda. Ankette, Almanların üçte ikisi AB desteklerken yüzde 26'sının AB'den ayrılma istediği ortaya çıktı. Almanların üçte ikilik bölümü NATO'nun önemine ve Almanya'nın NATO içindeki görevini önemserken, yüzde 15'li bölümü ise NATO'nun artık önemli olmadığı görüşünü ortaya koydu.  

Avrupa Birliği'nin Almanya'dan sonra en önemli üyelerinden Fransa'da ise halkın yüzde 45'inin AB'de kalmak istediği ve yüzde 35'lik bölümünün ise AB'den çıkmak istediğini ve halkın yüzde 15'lik bölümünün ise kararsız olduğu ortaya çıktı. Fransız halkının Avrupa Birliğini istememesinin Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak seçimlere de yansıyacağını bundan dolayı da Irkça parti Marine Le Pen'in oylarındaki artışın ülkedeki AB karşıtlığının artması anlamını taşıyor. Araştırmada Fransızların üçte ikilik bölümü NATO'yu önemsemediği ancak yüzde 15 gibi küçük bir bölümün NATO'nun hala önemli olduğunu düşünüyor.

YouGov'nun araştırmasında AB konusunda en olumlu bakan ülkelerin ilk sırasını Danimarka, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler geliyor. Avusturya, Hollanda, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerdeki aşırı ırkçı partilerin oy oranlarındaki artışın AB karşıtlığından kaynaklandığına dikkat çekildi.

 

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