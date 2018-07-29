8 milyon dolarlık kripto para soygunu

Henüz proje aşamasındaki KICKICO isimli kripto parada bulunan bir güvenlik açığı nedeniyle 70 milyon adet KICKICO çalındı.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, yaklaşık 8 milyon dolar değerinde KICKICO çalınmasının ardından geliştirici takımı hızla açığı kapatarak hackerların ele geçirdiği 40 adresin kontrolünü sağlamayı başardılar.

8 milyon dolarlık zararı 800 bin dolar seviyesine kadar düşürebilmeyi başaran geliştirici ekibi, 800 bin dolarlık kayıp için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Bitcoin‘in yükseliş trendinin başlamasının neredeyse hemen ardından gerçeleştirilen bu soygun, 2017 yılından beri yapılan en büyük 7. kripto para soygunu olarak tarihe geçti.

2017 yılında Bithumb‘ın hacklenmesi sonucunda 1.2 milyar dolarlık kripto paraçalınmasına neden olan soygun ise listede hala ilk sıradaki yerini koruyor.

(Güneş)