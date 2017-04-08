85 yaşındaki Rus kozmonot Grechko hayatını kaybetti

Grechko 1975 ve 1985 yılları arasında uzaya üç kez gitti ve toplam 134 gün uzayda yaşamıştı. En uzun süre 1977-78'de Salyut-6 uzay istasyonunda üç aydan fazla görev almıştı.

Grechko, emekli olduktan sonra kozmonot eğitmeni oldu ve Rus Bilimler Akademisi'nin atmosferik fizik enstitüsü fakültesinde dersler vermeye başladı.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Grechko'nun ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.