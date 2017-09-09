9 Eylül 1948'de kurulan Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yeni füze denemesi yapması bekleniyor
9 Eylül 1948'de kurulan Kuzey Kore Cumhuriyeti'nde bugün resmi bayram olarak kutlanırken, Pyongyang yönetiminin yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Denediği balistik füzelerle tüm dünyadan tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore'nin bugün kuruluş yıl dönümü.
9 Eylül 1948'de kurulan Kuzey Kore Cumhuriyeti'nde bugün resmi bayram kutlamaları gerçekleştirilirken, Pyongyang yönetiminin yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
Amerikan CNBC kanalının haberine göre Kuzey Kore'nin nükleer testleri tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda.
Güney Kore lideri CNBC'ye yaptığı açıklamada ise Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yeni bir füze denemesi yapması kuvvetle muhtemel.
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