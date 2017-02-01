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900 diplomat Trump'a muhtıra verdi

ABD Dışişleri Bakanlığından 900 kadar yetkili diplomat, Başkan Donald Trump'a bakanlık içi şikayet sistemini kullanarak protesto muhtırası verdiler.

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Söz konusu belgeleri gören bir kaynak, girişimin Trump'ın politikalarına karşı bir başkaldırı olduğunu söyledi.
 
Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, muhtıranın bakanlığın "itiraz yolu" adı verilen ve görevlilerin politika konusundaki hoşnutsuzluklarını ifade edebildikleri bir yöntemle bakanlığa vekalet eden Tom Shannon'a iletildiğini doğruladı.
 
Taslağını gören haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, muhtırada başkanlık kararnamesinin ilgili ülkelerle ilişkileri bozacağı, Amerikan aleyhtarı duyguları alevlendireceği ve insani nedenlerle ABD'ye gelmek isteyenlere zarar vereceği belirtiliyor.
 
Muhtırada bu politikanın "ayrımcılık yapmama, adil muamele ve yabancı konuklar ve mültecilere kucak açma gibi temel Amerikan değerlerine ters düştüğü" belirtiliyor.
 
Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada muhtıradan haberdar olduğunu söylemiş ve diplomatları "Programa uysunlar, aksi halde ayrılabilirler" diyerek uyarmıştı. Kaynak: Haber7

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