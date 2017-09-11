91 yaşındaki eski devlet başkanı istifa etti
Eski Senegal devlet başkanı Wade milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.
- star.com.tr
Uzun süredir Paris'te yaşayıp katıldığı Temmuz seçiminde yeniden vekil seçilen 91 yaşındaki Senegal eski Başkanı Abdulaye Wade istifa etti.
14 Eylül'de açılacak meclis çalışmalarına katılmayacağını belirten Wade, istifa mektubunu dün partisinin genel sekreterliğine bildirdi.
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